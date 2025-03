Gigi Birofio: Kurz nach „Couple Challenge“ ist es offiziell

„Couple Challenge“ ist zurück! Man stecke sieben Paare mitten in ein Waldgebiet im Sauerland. Das Resultat: Zoff, Tränen und Intrigen. Dass hier der ein oder andere Reality-Star versucht, die Fäden zu spinnen, wundert kaum. Schließlich erhält das Gewinnerpärchen ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro. Das schmeckt!

Doch bevor es so weit ist, wird zuerst die Auftaktfolge vom Mittwoch (12. März) unter die Lupe genommen. Die Besonderheit hierbei? Lief das abenteuerliche Format in der Vergangenheit ausschließlich bei RTL+, zeigt man die Folgen jetzt auch im deutschen Free-TV bei RTL2. Ob sich der Sprung ins lineare Fernsehen gelohnt hat?

„Couple Challenge“: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Die Teilnehmerliste liest sich wie das Who-is-who der TV-Szene. Von Gigi Birofio (25) über Julian F.M. Stoeckel (37) bis Katzenberger-Mama Irin Klein (57): Hier ist Langeweile ausgeschlossen. Eigentlich! Millionen von Zuschauern konnten die ersten zwei Folgen jedenfalls nicht zum Einschalten bewegen. Zur besten Sendezeit schalteten laut den Zahlen von „DWDL“ dann doch nur 290.000 bzw. 330.000 Zuschauer ein.

+++ Auch spannend: „Couple Challenge“ (RTL2): Dramatische Szenen! Dreh wird sofort unterbrochen +++

Bei den 14- bis 49-Jährigen bedeutete das magere 2,4 und 2,0 Prozent Marktanteil. Kein Glanzstart für das Format, das einst nur bei RTL+ zu sehen war. Wie die Zahlen dort aussehen, bleibt vorerst unklar. Doch im linearen TV war der Auftakt ein Flop. Und es kam noch schlimmer: „VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ fiel am späten Abend richtig auf die Nase. Mit einem Marktanteil von 0,5 Prozent sah es weiterhin mager aus an der Quoten-Front.

Auch tagsüber lief es nicht besser. Eine Wiederholung von „Hartz und herzlich“ schaffte es nicht über die 1-Prozent-Marke. Der Vorabend brachte gerade mal etwas über 3 Prozent ein. Der Tagesmarktanteil von RTL2 landete bei mageren 2,4 Prozent.