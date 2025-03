„Couple Challenge“ (RTL2): Dramatische Szenen! Dreh wird sofort unterbrochen

Das RTL2-Format „Couple Challenge“ ist nach drei Jahren Pause gerade erst mit der zweiten Staffel gestartet (Mittwoch, 12. März), schon gibt es einen ersten großen Aufreger.

Am Set der Sendung ereignete sich ein echtes Drama: Eine Kandidatin hat sich so dermaßen verletzt, dass der Dreh kurzerhand abgebrochen werden musste. Das Team reagierte schnell.

„Couple Challenge“ (RTL2): Dramatische Szenen!

Bei der verletzten Person handelt es sich um Iris Klein, der Mutter von TV-Blondine Daniela Katzenberger und Ex-„Dschungelcamp“-Kandidatin. Die 57-Jährige tritt in „Couple Challenge“ gemeinsam mit ihrem neuen Freund Stefan Braun gegen sechs weitere Promi-Paare in Wettkämpfen gegeneinander an. Am Ende winkt ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro.

Doch für Iris Klein und ihren Freund ist der Traum in der ersten Folge erst einmal geplatzt. In einem Wettkampf passiert der Katzenberger-Mutter ein schwerer Unfall. Als sie während einer Challenge auf ein riesiges Luftkissen springen soll, wird sie unglücklich aufs Wasser katapultiert und knallt mit voller Wucht auf ihre linke Brust. Autsch!

Unter Schmerzen erklärt Iris Klein den Helfern am Set mit schmerzverzehrtem Gesicht: „Ich bin auf die linke Brust gestürzt und die tut jetzt voll weh.“

Ihr Freund Stefan ist auch sichtlich mitgenommen von der unglücklichen Situation und fühlt mit seiner Liebsten mit. „Ganz schrecklich zu sehen, dass es ihr in dem Moment nicht gut geht und du kannst nicht runter und helfen.“ Die Helfer reagieren schnell und holen Iris Klein aus dem Wasser.

„Couple Challenge“: Iris Klein muss ins Krankenhaus

Anschließend wird sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie die bittere Wahrheit erfährt: Das Format „Couple Challenge“ ist für das Paar endgültig vorbei, da sich Iris laut „Bild“ beim Aufprall eine Thoraxprellung zugezogen hat. Dabei wurde der Brustkorb massiv verletzt. So sehr, dass sie vorerst keine weiteren Wettkämpfe bestreiten kann. Trotz ihrer Bemühungen und ihres Wunsches, die RTL2-Sendung doch noch weitermachen zu können, bleiben die Ärzte hart.

Aber wie heißt es ja: Gesundheit geht vor!