BVB-Star Can mit klarer Ansage – „Es geht um viel“

Für den BVB steht in den kommenden Wochen viel auf dem Spiel. In der Champions League wartet das Viertelfinal-Duell gegen den FC Barcelona, dazu gilt es in der Bundesliga vielleicht doch noch auf die internationalen Plätze zu springen.

Doch innerhalb der Dortmunder Profimannschaft scheint der Blick bereits über das Saisonende hinauszugehen. Nun macht BVB-Kapitän Emre Can eine klare Ansage.

BVB: Can will bei Klub-WM überzeugen

Die anstehende Klub-WM in den USA wird vielerorts mit großer Spannung erwartet, schließlich wird der neue Wettbewerbs-Modus in dieser Form zum ersten Mal ausgespielt. Während sich der Wettbewerb für Borussia Dortmund vor allem auf wirtschaftlicher Ebene lohnen dürfte, macht Emre Can nun klar, dass das Turnier für den BVB keineswegs zur Spaßveranstaltung werden soll.

„Wir werden uns gut vorbereiten. Jede Mannschaft fährt hin, um das Ding zu gewinnen. Erstmal müssen wir die Gruppenphase überstehen, dann geht es Step by Step weiter. Am Ende wäre es schön, wenn wir etwas in der Hand hätten“, so der 31-Jährige, der also ambitionierte Ziele formuliert. Während die Gruppe F für den BVB wohl noch keine große Herausforderung darstellen sollte, könnte im Achtelfinale mit Inter Mailand bereits der erste große Gegner folgen.

Can freut sich auf die USA

Die sportlichen Ziele beim BVB sind also groß. Dennoch freue man sich in den USA auch auf die Zeit außerhalb des Rasens, wie BVB-Star Can zu Protokoll gibt: „Ich mag die Kultur. Es sind oft die kleinen Dinge – wenn man auf der Straße ein Kompliment für sein Outfit bekommt oder einfach die Begeisterung für Sport spürt“.

Besonders dem Spiel gegen die Mamelodi Sundowns in Cincinnati blicke der Dortmunder Kapitän schon freudig entgegen: „Wenn da so viele Deutsche wohnen, können wir auf eine gute Unterstützung hoffen. Klar, wir fahren dorthin, um Fußball zu spielen, aber ich hoffe auch, dass wir die Stadt ein bisschen kennenlernen“.