Sie sind das Paradebeispiel für eine geglückte Auswanderung. Vor 19 Jahren packten Manu und Konny Reimann ihre Koffer und siedelten von Hamburg in die USA über. Erst in Texas, später auf Hawaii fanden die beiden TV-Stars ihr Glück.

Am Freitag feierten die Reimanns den 19. Jahrestag ihrer Auswanderung. Und die beiden könnten glücklicher kaum sein. Strahlend sitzen Konny und Manu in ihrem Strandkorb und lassen die vergangenen fast zwanzig Jahre Revue passieren.

Die Reimanns leben seit 19 Jahren in den USA

„Am 7.7.2004 haben wir unsere Koffer gepackt. Seit 19 Jahren sind wir jetzt in den USA. Genau. Und wer weiß, wo wir in 19 Jahren sind. Wer weiß? Bei uns weiß man nie“, kündigen die beiden via Instagram an.

Das klingt doch mal stark nach einer wohnlichen Veränderung. Aber kann das sein? Schließlich haben sich Konny und Manu auf Hawaii ein kleines Paradies geschaffen. Blöd ist lediglich, dass die Kinder und Enkelkinder so weit entfernt wohnen. Während Sohn Jason mit seiner Familie immer noch in Gainesville/Texas lebt, wohnen Tochter Janina, Ehemann Coleman und die beiden Kinder Charlie und Isla in Portland, Oregon.

Reisen zu den Kids sind für Konny und Manu stets ein riesiger Aufwand. Überraschend wäre es also nicht, wenn die beiden irgendwann näher bei ihrer Familie wohnen wollen. Erst einmal geht es für die Kult-Auswanderer aber im Herbst zurück nach good old Germany.

Mehr Nachrichten:

Im Oktober und November gehen Konny und Manu auf Tour. Das Programm „Sabbelstunde mit Konny“ führt die beiden durch ganz Deutschland. Vonseiten des Veranstalters heißt es dazu: „Endlich wieder live! Ab dem 24. Oktober 2023 gehen Manu und Konny Reimann auf ihre große Deutschland Tour mit 14 Standorten. Neben ihrem brandneuen Buch haben Sie jede Menge Geschichten und Anekdoten dabei und geben Einblick in ihr einzigartiges Leben – Langeweile ausgeschlossen. Ob Bauprojekte, Missgeschicke oder lustige Episoden – geht nicht, gibt’s nicht bei den Reimanns.“ Die Tour führt die beiden unter anderem nach Hamburg, Wolfsburg, München und Bremen. Alle weiteren Infos zur Tour der Reimanns findest du hier.