Die Reimanns: Nun ist es schon 21 Jahre her

Sie sind die beliebtesten Auswanderer Deutschlands: Die Reimanns. Seit Jahren schon begeistern Manu und Konny Reimann sowie ihre Kinder und Enkelkinder die Daheimgebliebenen in Deutschland. Eine Erfolgsgeschichte made in Hamburg, die in den USA immer weiter ausgebaut wurde.

Kaum einer jedoch erinnert sich noch an die Anfänger. Logisch, liegen diese doch mittlerweile auch schon über zwanzig Jahre zurück, wie Manu Reimann nun via Instagram berichtet.

Vor 21 Jahren wanderten die Reimanns aus

„Heute vor 21 Jahren… Am 7. Juli 2004 sind wir mit zwei Kindern, Hund und Papagei in ein neues Leben gestartet – unser großer Traum: die USA“, schreibt Manu zu einem Video, das zwei goldene Ballons in Form einer 21 zeigt. Dazu grinsen Manu und Konny Reimann zum Miley-Cyrus-Song „Party in the U.S.A.“ in die Kamera.

Manu weiter: „Seitdem haben wir unzählige Abenteuer erlebt, wundervolle Menschen getroffen und unser Leben selbst gestaltet. Heute sind wir stolze Großeltern von vier Enkelkindern und unendlich dankbar für all die Erinnerungen, die hinter uns liegen – und für alles, was noch kommt.“

Mit den Worten „21 Jahre Freiheit, Mut und Familie“, schließt die Kult-Auswanderin ihr Posting ab. Wahnsinn, 21 Jahre. Die Fans jedenfalls sind begeistert. Und auch ein wenig überrascht.

„Wo ist die Zeit geblieben?“

„Auwei! Wo ist die Zeit geblieben? Das war doch erst gestern, als man euch beim Auswandern zuschauen durfte“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Mir kommt es vor wie gestern… Hab eure Auswanderung in die USA komplett verfolgt und sehe euch heute noch gern!“

Und ein Dritter schreibt: „Die Zeit fliegt, würde ich mal sagen. Verfolge eure Reise schon von Beginn an. Ihr seid eine tolle Familie!“ Und so können wir alle nur hoffen, dass die Reise von Manu und Konny Reimann noch lange Zeit weitergehen möge. Auf viele spannende Abenteuer und tolle Entdeckungen!