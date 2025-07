Rauswurf bei „Die Bachelors“ macht baff – „Das hat mich total schockiert“

Felix Stein (32) und Martin Braun (35) sind die funkelnden „Bachelors“ 2025. Dates, Abenteuer und jede Menge Romantik bestimmen ihren Alltag. Besonders spannend: Kandidatin Aylin (32) aus München. Anfangs sieht alles vielversprechend aus. Felix ist fasziniert von der dunkelhaarigen Schönheit. Bei einem Date kommen sie sich zwar näher, doch Felix spürt eine Distanz.

Denn: Aylin öffnet sich ihm emotional nicht, und das hinterlässt bei ihm einen faden Beigeschmack. Die 32-Jährige hingegen verlässt das Date mit einem guten Gefühl. Kuscheln und ein Kuss auf die Stirn – für sie lief alles perfekt. Doch dann die Überraschung: In der Nacht der Rosen fällt Felix eine unerwartete Entscheidung.

„Die Bachelors“: Favoritin muss die Koffer packen

Aylin bekommt keine Rose und muss die Show verlassen. Die Chemie habe nicht gestimmt, erklärt der Rosenkavalier. Der Schock sitzt tief – nicht nur bei Aylin, sondern auch bei den anderen Kandidatinnen. Nadine (30) aus Köln, die ebenfalls an Felix interessiert ist, kommentiert gegenüber dieser Redaktion: „Aylins Exit hat mich total geschockt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ihre Erzählungen vom Date waren durchweg positiv und sie wirkte, als hätte sie ein sehr gutes und sicheres Gefühl.“

„Das ist genau die Gefahr in so einem Format – wenn man so ein gutes Gefühl hat, kann einem das am Ende völlig den Boden unter den Füßen wegziehen. Für Aylin tat es mir in dieser Nacht total leid, denn das hat sich bestimmt, gerade direkt nach ihrem Einzeldate, angefühlt wie ein echter Dämpfer. Auch wenn ich die Entscheidung von ihm grundsätzlich richtig finde, wenn er für sich gemerkt hat, dass es zwischen den beiden einfach nicht passt.“

RTL zeigt eine neue Folge „Die Bachelors“ immer mittwochs zur besten Sendezeit oder vorab in der RTL+ Mediathek.