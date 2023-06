Geht’s ums Auswandern, sind die Reimanns echte Profis. Von Hamburg aus zog es die Familie 2004 nach Texas in die USA und anschließend auf die Insel O’ahu nach Hawaii. Hier haben sich Konny und Manu ihren Lebenstraum verwirklicht und Fuß gefasst. Und das, trotz aller Gerüchte um eine Trennung, gemeinsam.

Wenn nicht eine Kamera mit dabei ist, lassen sie ihre Fans auf Instagram regelmäßig an ihrem ausgefallenen Alltag teilhaben. Das ist auch der Ort, an dem die Reimanns am Mittwochmorgen (28. Juni) eine überraschende Neuigkeit verkünden.

Die Reimanns planen Deutschland-Rückkehr

Wie wohl sie sich in ihrer Wahlheimat fühlen, zeigen Konny und Manu Reimann regelmäßig in ihrer eigenen RTL2-Serie „Die Reimanns – ein außergewöhnliches Leben“. Mit Erfolg – das Paar kommt bei seinem Publikum gut an. Von einer Rückkehr nach Deutschland war dabei allerdings nie die Rede – bis jetzt.

In ihrer Instagramstory kündigen die beiden an: „Es ist mal wieder soweit, wir haben eine lange Pause gemacht, aber jetzt gehen wir wieder auf Sabbel-Tour. Wir sind kreuz und quer in Deutschland unterwegs und kommen bestimmt auch in eure Nähe.“

TV-Auswanderer kündigen Tour an

Die Auswanderer waren in der Vergangenheit schon mal zum Vortrags-Roadtrip in Deutschland, jetzt rühren sie erneut die Werbetrommel, um die Tickets an ihre Fans zu bringen. Einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, gibt Konny jetzt schon und kündigt an: „Ihr kennt mich ja, ich setze mich einfach hin und fange an zu sabbeln. Vieles habt ihr schon im Fernsehen gesehen aber einige Sachen kennt ihr noch nicht und vielleicht werde ich die erzählen“.

Mehr News:

Ab Oktober 2023 soll’s laut Veranstalter losgehen. Die Reimanns haben dabei einen strammen Zeitplan. 14 Städte wollen sie besuchen und in 120 Minuten unter anderem erzählen, was bislang im TV nicht gezeigt wurde. Bleibt abzuwarten, was hier noch ans Licht kommt.