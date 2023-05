Die Reimanns: Fans verwirrt – „Kennt man gar nicht von euch“

Diese Bilder sprechen eine deutliche Sprache: Die Reimanns sind zurück in ihrer Heimat. Es ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, die Konny und Manu Reimann da über die Jahre geschrieben haben. 2004 wanderte das Paar in die USA aus.

Möglich gemacht durch den Gewinn einer Green Card, zog es die Hamburger in das texanische Städtchen Gainesville. Schon damals wurden Konny und Manu Reimann von einem RTL-Team begleitet. Schnell wurde klar: Die beiden haben Unterhaltungspotenzial.

Die Reimanns auf Deutschland-Besuch

Mit den Jahren bekamen die Reimanns ihre eigenen Sendungen, kauften ein Seegrundstück, zogen schließlich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika um. Seit 2015 lebt das Paar auf einer der acht Hauptinseln des Hawaii-Archipels O’ahu.

Doch trotz des Lebens im Paradies haben Konny und Manu ihre Heimat Deutschland nie ganz vergessen. So teilte Manu erst in dieser Woche Bilder von sich in ihrer geliebten Heimat. Die 54-Jährige besuchte unter anderem die Stadt Heidelberg. Teilte Bilder, die sie bei einem sieben Kilometer langen Morgenlauf aufgenommen hatte. Und auch Hamburg schien Manu Reimann besucht zu haben, veröffentlichte sie doch in ihrer Story ein Foto aus der Hansestadt.

Neue Reimanns-Folgen im Herbst

Ob Manu und Konny jedoch jemals wieder nach Deutschland zurückkehren? Wir werden sehen. Klar ist jedoch: Es wird bald wieder neue TV-Bilder der beiden Kultauswanderer geben. Das verriet Manu nämlich ganz nebenbei in den Kommentaren. Auf die Frage „Wann kommt ihr mal wieder ins Fernsehen?“ antwortete Manu Reimann bei Instagram nämlich mit den Worten: „Im Herbst“.

Ein wenig überrascht ob des Deutschlandaufenthaltes sind die Fans dann aber doch. „Ihr wart diesmal aber lange an einem Ort um Urlaub zu machen. Kennt man so gar nicht von euch“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Und ein anderer Anhänger fragt: „Von wann bis wann seid ihr in Hamburg? Fahren morgen auch nach Hamburg.“ Na, ob da Zeit für ein Treffen bleibt? Man wird sehen. So spektakulär und gefährlich wie in diesem Moment wird es dann für die Reimanns aber hoffentlich nicht.