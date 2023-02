Die Reimanns: Schockmoment vor laufender Kamera! Konny begibt sich in Lebensgefahr

Die Reimanns sind ja bekanntlich immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Dafür reisen Konny und Manu in den neuen Folge ihrer Doku bei Kabel 1 einmal quer durch Amerika und lassen knapp 8000 Kilometer dafür hinter sich. Am Sonntagabend (5. Februar) sehen die Zuschauer dann das große Staffel-Finale.

Und es steht Großes an: Die Reimanns feiern den 57. Geburtstag von Konny. Und weil sie ihren Mann so gut kennt, hat Manu natürlich das passende Geburtstagsgeschenk für ihren Gatten. Doch wie sich rausstellt, wird dieser Ausflug zur Zitterpartie für beide.

Die Reimanns: Adrenalin-Junkie Konny kommt auf seine Kosten

Es gibt nichts, wovor er zurückschrecken würde: Konny Reimann stellt sich gerne jeder Herausforderung, die seinen Puls in die Höhe steigen lässt. Das weiß natürlich auch Manu und plant kurzerhand eine Geburtstagüberraschung. Neben einer Schwarzwälder-Kirsch Torte und einer Piñata, kann sich der 67-Jährige auf eine ordentliche Portion Adrenalin freuen.

Denn Manu hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie führt ihren Mann zu einem Flugplatz, der Wahnsinniges anbietet: Während des Flugs in tausend Metern Höhe, darf Konny aus dem Cockpit aussteigen und sich auf der Maschine bewegen. Diese fliegt aber keineswegs nur geradeaus – Loopings und Sturzflüge sind inklusive. Nichts für schwache Nerven, doch für den Hamburger genau das Richtige.

Die Reimanns: Konny schwebt gleich zwei Mal in Lebensgefahrt

Nach einer kleinen Trockenübung an Land, geht es dann auch direkt los. Manu und Konny werden getrennt und der 57-Jährige hebt in dem kleinen Flugzeug, samt Pilot, ab. Es dauert eine Weile, bis der Fachmann grünes Licht gibt und Konny sich dann aus seinem Sitz schälen darf. Sein erstes Ziel: Das Dach der Maschine. Vollkommen ungesichert (!) kraxelt er hoch und versucht sich dann den Sicherheitsgurt anzulegen, während er nur mit den Füßen in einer Art Sicherung steckt. Und genau in dieser Sekunde wird es brenzlig, wie er im Nachgang erzählt.

„Das war so das Gefährlichste, was ich je gemacht habe!“, gibt Konny Reimann zu. Und das mag schon was heißen! „Es gab zwei Momente, die waren lebensgefährlich. Du kletterst raus, das war alles wunderbar. Wenn du rauskommst, musst du ja nach oben. Du kannst dich dann noch festhalten, aber dann stehst du nur noch mit den Füßen drin. Wenn das Flugzeug jetzt gewackelt hätte oder ein Luftloch, dann gehst du aber ab!“

Was ein Abschluss für diese wilde Reise durch Amerika. Doch jetzt heißt es Koffer packen und zurück nach Hawaii. Wir sind uns sicher: Auch dort warten noch zahlreiche Abenteuer auf die Reimanns!