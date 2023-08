„Die Höhle der Löwen“: Carsten Maschmeyer deutlich – „Hört nicht auf eure Eltern“

Es ist DIE Sendung für Unternehmer und die, die es eines Tages werden wollen: Die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Vier Investoren, auch „Löwen“ genannt, fungieren als eine Art Jury und lassen sich von Start-Up-Neulingen Neuerfindungen und Geschäftsmodelle vorstellen. Zu den „Löwen“ zählen unter anderem Judith Williams und Frank Thielen. Seit der dritten Staffel ist auch Investor Carsten Maschmeyer ein fester Teil der Sendung.

Der Finanzunternehmer und Geschäftsführer der Maschmeyer Group möchte kreativen Köpfen den Einstieg in die Welt des Unternehmertums erleichtern. Maschmeyer selbst legte nach einem abgebrochenen Studium der Medizin und einem Nebenjob in der Vermögensberatung eine beeindruckende Karriere in der Finanzwelt hin. Mit einem neuen Instagram-Beitrag gibt er nun Neulingen wichtige Tipps.

„Höhle der Löwen“-Investor wird deutlich

„Hört nicht auf Eure Eltern. Traut Euch!“ Mit diesen auffordernden Worten beschriftet Carsten Maschmeyer sein neues Instagram-Foto, auf dem er im Kontext eines wichtig zu erscheinenden Gespräches abgebildet ist. Der „Löwe“ hörte zuvor von für ihn erschreckenden Zahlen, demnach würden 63 % der Eltern schulpflichtiger Kinder ihrem Nachwuchs von der Gründung eines Start-Ups abraten. Der Investor kritisiert, dass Eltern eine Vorbildfunktion besitzen und Kinder ihren Eltern oft nacheifern würden.

Maschmeyer ist sich sicher: „Aus diesem Kreislauf müssen wir ausbrechen: Wir brauchen mehr Menschen, die Lust auf Gründung haben. Nur mit Ideen, Visionen und ein wenig Mut zum Risiko können wir als Gesellschaft und als Wirtschaftsnation vorankommen.“ Der 64-Jährige bezeichnet die Vermeidung jedes Risikos und jeder Gefahr des Scheiterns als den falschen Weg. Sein Lebensmotto lautet: „Man ist nicht gescheitert, man ist gescheiter!“

Hilfreicher Tipp eines Milliardärs?

In den Kommentaren unter dem Beitrag des „Die Höhle der Löwen“-Stars geben die Follower des Investors ihre Meinung kund. Eine Followerin schreibt zustimmend: „Selbstverständlich den Eltern folgen, aber nur, wenn die auch selbst gegründet haben!“ Doch auch Kritik an den Aussagen des Unternehmers werden laut, ein Fan schreibt: „[…] Wenn man aber sein Haus oder seine Wohnung abbezahlen und dazu noch eine Familie ernähren muss, dann ist nichts mit ’scheitern‘ oder ‚Risiko‘. Dann geht es um die blanke Existenz – besonders in den aktuellen Zeiten.“ Auf diesen berechtigten Einwand reagiert Maschmeyer nicht.

Gut gemeint sind die Tipps des Investoren sicherlich. Er beendet seinen Motivationspost mit den Worten: „Also: Traut Euch! Nur wer wagt, gewinnt.“