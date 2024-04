Sex-Verbot auf Campingplatz verhängt: Die Begründung leuchtet ein

So ein Urlaub in der freien Natur, der kann für den ein oder anderen ganz schön erregend sein. Die frische Luft, die Entspannung, das Rauschen des Meeres oder die Ruhe der Berge – beim Camping kommen gerne mal amouröse Gefühle auf. Nicht jedoch im Campingwagen von Max und Jules. Die beiden sind zusammen mit ihren Kids nach Oberbayern gereist. Die Kinder allein sind es jedoch nicht, die den Wohnwagen zur Kopulationsfreien-Zone machen.

Das hat eher andere Gründe. „Die zwei Mal, die wir tatsächlich richtig im Urlaub waren, also nicht nur son Wochenend-Trip, sondern richtig Urlaub, haben wir jedes Mal ein Kind mitgebracht“, berichtet die Camperin in der Vox-Camping-Soap „Einmal Camping, immer Camping“. Und das solle beim Campingurlaub in Bayern möglichst nicht passieren.

Kein Sex beim Camping in Oberbayern

„Da wird dann schon immer scharf geschossen, ist schon sehr gefährlich. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass ich im Kinderbett schlafe“, ergänzt Max den Plan. Naja, besser ist das wohl.

Beschäftigt sind die jungen Eltern auch so. Sind die Kids von der langen Fahrt doch noch sehr überdreht. Schließlich sei es ihr erster Urlaub, den sie bewusst wahrnehmen würden. Verständlich also, dass man da nicht pünktlich am frühen Abend ins Bett gehen will.

Oder wie der 38-Jährige es so schön auszudrücken pflegt: „Ein Kind ist kein Kind und zwei Kinder sind oft wie zehn.“ Eine Lebensweisheit, die auch seine Frau Julia so unterschreiben würde. „Es ist tatsächlich auch so“, bestätigt ihn seine Frau. Na, dann ist es wohl wirklich schlauer, das Sex-Verbot im Campingwagen aufrechtzuerhalten. Man will nicht wissen, wie anstrengend es sonst noch würde.

Vox zeigt seine Camping-Serie „Einmal Camping, immer Camping“ am Sonntagabend (14. April 2024) um 18.10 Uhr. Vorab ist die Episode bereits in der kostenpflichtigen Mediathek von RTL Plus abrufbar.