„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Idee lässt Zuschauer ausflippen – „Menschheit ist verloren“

Zuschauer-Kritik! Bei „Die Höhle der Löwen“ kommen immer wieder neue verrückte Ideen auf den Tisch. Viele kreative Köpfe stellen in der Vox-Show ihre Geschäftsideen. Am Montagabend (1. Mai) war auch das Team von „Recoupling“ dabei und kämpfte um die Unterstützung der Investoren.

Die Idee der Gründer sorgte jedoch bei den Zuschauer von „Die Höhle der Löwen“ (Vox) für Kopfschütteln. Einige halten davon gar nichts, doch wie sehen es die Investoren?

„Die Höhle der Löwen“: Zuschauer reagieren heftig neue Idee

„Recoupling“ ist ein Kommunikationstool für Paare. Es soll helfen, die Beziehung zu verbessern. „Es braucht etwas, was Paare unterstützt“, sind die Gründer Jaane Henning, Mandy Hecht und Tom Haubner überzeugt – und das soll mit ihrer App passieren.

Nach Angaben der Gründer sind 60 Prozent aller Paare unglücklich in ihrer Beziehung. Das wollen die Drei ändern. Paare sollen mit ihrer App langfristig glücklich werden. Es sei so etwas wie die tägliche Paartherapie, die jeden Tag sechs Minuten in Anspruch nimmt.

„Auch wenn es unromantisch klingt: Wir sind der Meinung, wir müssen Beziehungsarbeit zu unserer täglichen Routine machen“, sagt Tom Haubner. Es gehe dabei, um eine präventive Lösung für Paare.

In einer App mit dem Partner kommunizieren und die Beziehung verbessern? Da hält nicht jeder etwas von. Die Reaktionen bei Twitter sind eindeutig. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Ich glaube die Menschheit ist verloren, wenn ich sowas sehe.“

„Och nö. Wenn ich meine Beziehung retten will, muss ich das nicht online machen“

„Meine Güte….wie haben bloß die Beziehungen unserer Vorfahren ohne diese App halten können“

„Ich kann nicht mehr, was für ein Quatsch“

„Können die nicht miteinander reden???? Paare die so eine App brauchen, sitzen auch zusammen auf der Couch und schreiben sich ne Whatsapp“

„Wie haben die Menschen eigentlich vorm Handy überlebt?“

DAS sagen die Investoren

Doch wie sehen es die Investoren? Sie sind von der Idee hellauf begeistert. Im Dschungel der „Dating-Apps“ sei es gut, dass man auch man in die andere Richtung denkt. „Eine ganz tolle Idee“, findet Carsten Maschmeyer.

Und deshalb bekommen die Gründer auch gleich zwei Angebote. Maschmeyer bietet gemeinsam mit Janna Ensthaler seine Unterstützung an. Aber auch Nils Glagau ist interessiert und macht ein Angebot. Er bekommt schließlich auch den Zuschlag – 15% für 150.000 Euro.