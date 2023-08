„Die Geissens“: Skurriler Zufall – DAS verbindet Davina mit Monaco-Prinzessin

Man sollte meinen, dass man als treuer „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“-Zuschauer bereits sämtliche Geheimnisse der Millionäre kennt. Immerhin lassen sich Robert und Carmen inklusive der Kinder Shania und Davina bereits seit Jahren von RTLZWEI-Kameras in ihrem Alltag begleiten.

Und doch gibt es immer noch einige, bislang unbekannte Einzelheiten aus dem Leben der Familie Geiss. Bisher nicht im Detail thematisiert, wurde die Geburt von Tochter Davina und die Tatsache, dass sie eine außergewöhnliche Verbindung zu der Schwester von Fürst Albert von Monaco, Prinzessin Caroline, hat.

„Die Geissens“ plaudern über Davinas Geburt

Es ist eine außergewöhnliche Kombination, die jetzt für den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ zusammengekommen ist. In dem Format plaudern das Comedy-Ehepaar Hazel Brugger und Thomas Spitzer mit Carmen und Robert Geiss übers Leben und erfahren dabei interessante Dinge.

Zum Beispiel, wie groß Carmens Kinderwunsch war und wie lange es gedauert hat, bis endlich Tochter Davina auf die Welt kam. Bevor sie mit ihrer Ältesten schwanger wurde, musste Carmen zunächst neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft durchleben. Dann endlich kam Davina, ganz plötzlich in einem Kreißsaal in Monaco auf die Welt. Und ausgerechnet hier stattete die Prinzessin – kurz nach Davinas Geburt – der Klinik einen Besuch ab.

Davina Geiss von Monaco-Prinzessin besucht

Wie Carmen gegenüber „Bild“ erzählte, war die Prinzessin just an Davinas Geburtstag vor Ort und kam nicht mit leeren Händen. „Sie war relativ lange bei mir im Zimmer und brachte Geschenke.“ Carmen sei mit ihrer Tochter sogar auf der Titelseite einer Tageszeitung in Monaco gewesen, „weil Davina das einzige Kind war, das an diesem Tag in Monaco geboren wurde.“

Theoretisch müsste Davina heute auch noch ein Andenken an diesen royalen Moment haben. Laut Robert schenkte ihr Prinzessin Caroline nämlich ihre erste Kette. Über den Verbleib des Schmuckstücks sind sich die Geissens allerdings nicht ganz sicher.