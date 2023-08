RTL Zwei kündigt wichtige Änderung an: Es wird höchste Zeit

„Hartz und herzlich“, „Armes Deutschland“, „Hartz Rot Gold“ – mit seinen Dokumentationen rund um Armut und prekäre Situationen ist der Sender RTL Zwei extrem erfolgreich. Er hat es geschafft, den Spagat zwischen denen zu finden, die das deutsche Sozialsystem für sich ausnutzen und denen, die versuchen, mit aller Kraft wieder in Lohn und Brot zu kommen.

Millionen Menschen sehen die Dokumentationen, in denen immer wieder auch menschliche Schicksale in den Vordergrund gerückt werden. Man denke nur an die Protagonisten von „Hartz und herzlich“. Etliche Zuschauer hatten Tränen in den Augen, als Benz-Baracken-Bewohnerin Dagmar im November 2021 verstarb. Sie war die gute Seele des Viertels.

RTL Zwei will „Hartz und herzlich“ nicht umbenennen

Doch gerade in den vergangenen Monaten dürfte bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auch die Frage aufgekommen sein, wie es mit den Dokumentationen weitergeht. Bekanntermaßen wurde Hartz 4 vom Bürgergeld abgelöst. Werden wir also bald „Bürgergeld und herzlich“ im TV-Programm finden? Oder „Bürgergeld Rot Gold“?

++ Bürgergeld-Empfänger schwänzt Termine – „Lasse mich nicht wie kleines Kind behandeln“ ++

Nein, wie RTL Zwei auf Anfrage dieser Redaktion erklärt. „Eine Änderung der etablierten Format-Titel ist derzeit nicht geplant“, so der Sender. Anders sei das hingegen bei den Inhalten.

Bald Bürgergeld statt Hartz 4?

So wird zum Beispiel in den Folgen „Hartz Rot Gold“, die RTL Zwei montags bis freitags zwischen 16.05 Uhr und 18.05 Uhr ausstrahlt, noch immer von „Hartz 4“ gesprochen. Das liege daran, dass die Dreharbeiten dieser Folgen vor Einführung des Bürgergeldes stattgefunden hätten. In den neuen Folgen soll dann aber auch von Bürgergeld gesprochen werden.

Mehr Nachrichten:

Wenn du schon wieder Lust auf „Hartz Rot Gold“ und Co. bekommen hast: Am Dienstagabend (15. August 2023) zeigt RTL Zwei die „Hartz und herzlich“-Folge „Lichtblicke. Darin geht es unter anderem um Janines Gründung eines Beauty-Salons und die Probleme, die diese mit sich bringt.