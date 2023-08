„Hartz und Herzlich“: Harte Worte von Elvis – „Das ist zum Scheitern verurteilt“

Die Benz-Baracken in Mannheim sind das zu Hause der Protagonisten der Doku-Serie „Hartz und Herzlich“, die auf RTL2 gezeigt wird. In der Sendung werden Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben, begleitet und ihre Sorgen des Lebens am finanziellen Existenzminimum dokumentiert. Die Zuschauer erhalten so Einblicke in die ganz individuellen Lebensrealitäten der Protagonisten.

Einer der Bewohner möchte nun seinem tristen Alltag entkommen und begibt sich auf Jobsuche. Der 53-jährige Dieter ist seit 2019 arbeitslos, zuvor arbeitete er als Paketsortierer. Aber so soll es nicht weitergehen! In einer neuen Folge macht sich der „Hartz und Herzlich„-Star auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch. Doch was dann geschah, hat er wohl nicht kommen sehen.

„Hartz und Herzlich“: Große Enttäuschung bei Dieter

Der Optimismus, mit dem Dieter das Bewerbungsgespräch in einer Autowaschanlage anging, ist schnell verflogen. Nach nur vier Minuten ist das Gespräch beendet – Dieter kassiert eine klare Absage. Die drei Jahre ohne Job und das Rauchverhalten des Benz-Baracken-Bewohners reichten wohl als Ausschlusskriterium. Dieter ist sichtlich enttäuscht und kann die Absage nicht nachvollziehen. Zurück in seiner Wohnung beschwert er sich bei seiner Frau Carmen, die die Absage besser einordnen kann. Carmen richtet folgende Worte an ihren Partner: „Hat sie wohl dein Alter und dass du nur noch Haut und Knochen bist gesehen und dann warst du direkt raus.“ Dieter lässt die Einschätzung seiner Liebsten wortlos über sich ergehen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Harte Worte von Nachbar Elvis

Dieter muss in der heutigen Folge einiges aushalten. Als Carmen und er dann Nachbar und „Hartz und Herzlich“-Kollegen Elvis vor der Haustür treffen, hält er seine ehrliche Meinung nicht zurück. Elvis klärt Dieter darüber auf, dass der von ihm begehrte Job mit einem enormen Zeitdruck zusammen hängt, dem der 53-Jährige nicht Stand halten könne. Zudem sei Dieter nun mal nicht mehr der Jüngste, Elvis findet harte Worte: „Diese Arbeit ist nichts fürs ältere Semester. Sei mir nicht böse, aber das schaffst du nicht. Das ist schon von vorne herein zum Scheitern verurteilt.“ Er rät seinem Freund zu einem Job ohne Hektik, er könne ja Gärtner werden.

Ganz zufrieden wirkt Dieter mit diesem Vorschlag nicht. Er möchte sich weiterhin auf Jobs bewerben und hofft auf das ein oder andere Bewerbungsgespräch. Wir wünschen viel Erfolg!