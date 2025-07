Trump verzweifelt an Putin – „Das ist wirklich schlimm“

Donald Trump hat erneut versucht, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln – doch ein Durchbruch blieb aus. Nach einem Telefonat mit Russen-Diktator Wladimir Putin zeigte sich Trump frustriert und wenig optimistisch. Während der US-Präsident weitere Gespräche plant, verschärft Russland die Angriffe auf die Ukraine. Der Konflikt bleibt festgefahren, und Trumps diplomatisches Geschick steht auf dem Prüfstand.

Trump und Putin: Kein Fortschritt in Sicht

Donald Trump hat erneut mit Kreml-Tyrann Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen – und ist sichtlich frustriert. Nach dem Telefonat erklärte Trump deutlich: „Nein, ich habe überhaupt keine Fortschritte mit ihm erzielt.“ Der US-Präsident zeigte sich wenig optimistisch, dass Putin an einer Waffenruhe interessiert sei. „Ich glaube nicht, dass er aufhören will, und das ist wirklich schlimm“, erklärte Trump am Donnerstag (4. Juli).

Das Telefonat mit Putin war bereits die sechste Unterredung der beiden seit Trumps Wiederwahl. Putin zeigte sich laut Berichten aus Moskau weiterhin entschlossen, Russlands Ziele in der Ukraine zu verfolgen. Gleichzeitig signalisierte er Bereitschaft für weitere Verhandlungen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow schrieb in einer Botschaft an Trumps Außenminister Marco Rubio, dass Moskau auf „positive Stabilität“ in den Beziehungen zu den USA hoffe.

Nach dem Putin-Gespräch: Eskalation statt Entspannung

Während sich Trump offen gegen Putins Vorgehen stellt, hat Russland die Ukraine kurz nach dem Telefonat mit neuen Angriffen heimgesucht. Laut ukrainischen Angaben war es die schwerste nächtliche Attacke seit Kriegsbeginn. Armeesprecher Juri Ignat berichtete, dass Russland dabei die bisher „größte Zahl“ an Drohnen in einem einzigen Angriff eingesetzt habe. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wertete dies als klare Botschaft: „Putin zeigt deutlich seine völlige Missachtung der USA und aller, die ein Ende des Krieges fordern.“

Die neue Welle von Angriffen unterstreicht die schwierige diplomatische Lage. Trotz direkter Gespräche mit Putin scheinen Trumps Bemühungen zum Stillstand verurteilt. Während Putin Verhandlungen vage in Aussicht stellt, erhöhen massive Angriffe auf die Ukraine den Druck. All dies zeigt: Von einer Lösung des Konflikts sind beide Seiten weiterhin weit entfernt. Trump steht damit vor einer seiner größten außenpolitischen Herausforderungen.

