„Die Geissens“: Nach Doku-Drama – Robert und Carmen rechnen mit Michael Wendler ab

Was war das für ein Auf und Ab der Gefühle: Vor Kurzem kündigte der Sender eine exklusive Doku über Michael Wendler und Laura Müller an, in welcher sie ihr Babyglück von der Kamera begleiten lassen wollten. Doch der Deal platzte prompt. Mit dafür verantwortlich waren ausgerechnet „Die Geissens„.

Denn Robert und Carmen hielten von diesen Plänen des Senders herzlich wenig. Seit 2011 arbeiten „Die Geissens“ mit RTL2 zusammen und haben seit Beginn der Dreharbeiten ihrer Doku nie den Sender gewechselt. Dass Michael Wendler und seine Laura nun beim gleichen Sender gezeigt werden sollten, war für die Geissens ein absolutes No-Go. Sie stellten ein endgültiges Ultimatum.

„Die Geissens“ stellten RTL2 vor die Wahl

Damals hieß es vonseiten der Geissens: Entweder sie oder wir. Nach den zahlreichen Schlagzeilen und Fehltritten von Michael Wendler wollte die Millionärsfamilie nicht, dass sie mit dem gleichen Sender zusammenarbeiten, wie sie. Schnell schlug sich RTL2 auf die Seite von Robert und Carmen und erteilt dem Schlagersänger eine bittere Abfuhr.

Nun spricht das Ehepaar erneut öffentlich über diesen Vorfall und findet besonders klare Worte zur Person Michael Wendler. Seit dem 9. August gibt es nämlich einen neuen Podcast mit Carmen und Robert Geiss. Zusammen mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer sprechen sie in der ersten Folge von „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ über den Wendler.

„Die Geissens“ werden deutlich

Carmen erzählt in dem Podcast: „Dieser Mann hat eine brutale Plattform von RTL bekommen und hat schlecht über den Sender geredet. Dann kam noch hinzu, dass er Werbedeals mit reingezogen hat, mein Schwager bekommt heute noch das Geld von ihm.“ Und auch Robert gibt seine Meinung zum Besten.

„Wenn man das Recht haben will, eine zweite Chance zu bekommen, dann sollte man erst einmal seine Schulden bezahlen und sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man beleidigt hat, die aufs Geld warten“, sagt der 59-Jährige. Da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.