„Die Geissens“: Drama um Shania und Davina

Seit dem Kindesalter sind Shania und Davina in der Doku-Soap „Die Geissens“ an der Seite ihrer Eltern im TV zu sehen. Die Töchter von Robert und Carmen stehen mittlerweile auf eigenen Beinen und leben zusammen in Monaco. Dabei scheinen sich die Zwei prächtig zu verstehen.

Auf Instagram teilen Shania und Davina gerne Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit den Fans. Schnell wird deutlich: Die Schwestern sind fast immer zusammen. Ob im Urlaub, in Beachclubs oder beim Essen in schicken Restaurants: „Die Geissens„-Töchter erleben einiges gemeinsam. Doch es sind nicht durch schöne Dinge, die Shania und Davina widerfahren.

„Die Geissens“-Töchter in Unfall verwickelt

Am Donnerstag teilt Davina heftige Aufnahmen mit ihren rund 466 Tausend Followern. Zu sehen ist ein großer, schwarzer Geländewagen. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Doch schaut man genauer hin, sieht man, dass er hinten rechts stark beschädigt ist. Tiefe Kratzer und verbogenes Blech sind zu sehen. Was war denn da los?

Die ältere Tochter der Geissens klärt auf: „Shania und ich hatten vor zwei Tagen einen kleinen Autounfall. Zum Glück ist uns nichts passiert, als uns einer hinten reingefahren ist. Jetzt muss Shanias Baby in die Werkstatt. Ich hoffe, dass Shania ihr Baby schnell wieder zurückbekommt.“

Davina zeigt den „Totalschaden“

In der Instagramstory zeigt die 20-Jährige dann nochmal eine Nahaufnahme des ramponierten SUVs. Darunter schreibt sie mit einem weinenden Smiley „Totalschaden“. Schaden hin oder her: Das Wichtigste ist wohl, dass den beiden Geschwistern nichts passiert ist!

Shania und Davina haben anscheinend einfach kein Glück in Sachen Autos. Erst neulich musste die Ältere der beiden mitansehen, wie ihr Auto plötzlich in Flammen aufgeht (wir berichteten). Zum Glück saß sie zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Wagen, doch der Schock dürfte immer noch sitzen. Wie es scheint, haben die beiden einen Schutzengel.