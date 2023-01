Die Geissens: Fußballprofi enthüllt – DAS verbirgt sich hinter dem „Monaco-Stammtisch“

Bei „Die Geissens“ tourt Robert Geiss mit Gemahlin Carmen und seinen Töchtern Davina und Shania durch die Weltgeschichte und trifft bei auch den ein oder anderen Prominenten. In seiner Wahlheimat gibt es offenbar sogar einen kleinen exklusiven Klub mit einigen Promis.

Als im ZDF-Sportstudio plötzlich der Name Robert Geiss fiel, staunten einige Zuschauer am Samstagabend sicherlich nicht schlecht. Gast Alexander Nübel ist mit dem Star aus der Reality-Doku „Die Geissens“ offenbar öfter unterwegs.

Die Geissens: Mit diesen Sportstars speist Robert Geiss regelmäßig

Monaco ist nicht nur ein Hotspot für die Reichen und Schönen, sondern in Monaco wird auch gut Fußball gespielt. Der ansässige Fußballklub AS Monaco spielt in der französischen Ligue 1 – und zählt hinter dem Dauersieger Paris Saint-Germain gemeinsam mit Olympique Marseille als zweistärkste Kraft des französischen Fußballs.

Bei der AS Monaco spielen unter anderem auch zwei Kicker aus Deutschland: Nationalspieler Kevin Volland und der Ex-Schalke-Keeper Alexander Nübel. Mit den beiden steht Robert Geiss offenbar regelmäßig in Kontakt, wie Nübel jetzt im ZDF-Sportstudio verriet.

Im Gespräch mit ZDF-Moderator Jochen Breyer kam zum Schluss der „Monaco-Stammtisch“ zur Sprache. Diesen Hinweis und die Frage, welches Kräutergetränk man da doch immer trinkt, hatte ihm Volland vor der Sendung mitgegeben.

DAS ist der „Monaco-Stammtisch“

Nübel packt dann aus, was man sich unter dem „Monaco-Stammklub“ vorstellen kann: „Das sind Leute, die in Monaco leben und aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Wir treffen uns ab und zu, gehen Mittagessen.“ Mit dazu gehören einige Sportstars – unter anderem der Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg und der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev nennt Nübel. Und eben auch „Die Geissens“-Oberhaupt Robert Geiss.

Mehr News:

Der Millionär umgibt sich offenbar gerne mit den deutschen Sportstars, die in Monaco zuhause sind. „Das ist ein wilder Mix von vielen guten Leuten, die dann mittags eine gute Zeit haben“, so Nübel. Und was hat es mit dem „schwarzen Kräutergetränk“ auf sich? „Das schwarze Kräutergetränk wird immer eher getrunken, damit wir am Wochenende gewinnen. Kommt aus Deutschland, schmeckt kalt am besten, aber sollte man in Maßen genießen“, erklärt Nübel.

Beim „Monaco-Stammtisch“ wird also gerne auch mal das ein oder andere Schnäpschen getrunken – und Robert Geiss ist mittendrin.