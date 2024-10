„Die Geissens“: Carmen teilt Foto – plötzlich sind Fans außer sich

„Die Geissens“ haben sich in den letzten Jahren zur echten Kultfamilie im deutschen Fernsehen entwickelt. In ihrer gleichnamigen Sendung auf RTL2 nehmen Carmen, Robert und ihre beiden Töchter Davina und Shania die Fans regelmäßig in ihrem Alltag als Millionäre mit.

Dabei kann das Leben der Superreichen schonmal verrückte Züge annehmen – und nicht alle Fans der TV-Stars sind von den Entscheidungen der Geissens begeistert!

„Die Geissens“: Carmen sorgt für Gesprächsstoff

Dass „Die Geissens“ in Saus und Braus leben, ist längts kein Geheimnis mehr. Dabei können die Superreichen gleich mehrere Luxusdomizile ihr Eigen nennen. Und das an den schönsten und glamourösesten Orten der Welt. Egal ob in Dubai oder St. Tropez – neue Villen werden regelmäßig erschlossen.

+++Carmen Geiss mischt sich in Cora-Schumacher-Drama ein – „Wie kann eine Mutter sowas tun?“+++

Während die vierköpfige Familie gerade an einem neuen Eigenheim an der Côte d’Azur werkelt, wird auch ein paar Meter weiter an ihrem bestehenden Haus gebastelt. Denn im Garten zieht ein neuer Bewohner ein!

„Die Geissens“: Fans werden deutlich

Dabei handelt es sich jedoch keinesfalls um einen realen Menschen, sondern um eine übergroße Nachbildung des fiktiven „Transformers“-Charakters „Optimus Prime.“ Vor allem Carmen kann ihre Freude über die neue Garten-Deko kaum zurückhalten und teilt auf Instagram sofort Bilder des Roboters.

„Stell dir vor, du hast einen neuen Freund und Beschützer – eine 10 Meter hohe Eisenskulptur namens ‚Mr. Optimus Prime‘! Er ist zwar noch nicht ganz fertig, aber trotzdem schon beeindruckend genug, um jedem Besucher den Atem zu rauben“, titelt sie zu den Schnappschüssen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten – und fallen nicht alle positiv aus. So halten einige User auf der Social-Media-Plattform fest: „Etwas was die Welt nicht braucht“ oder „Du hast echt keine andere Sorgen oder?“

Andere Fans hingegen sind begeistert von der neuen Anschaffung der Geissens. „Ein Traum“ oder „Wooow, Mega“, halten Follower auf Instagram fest. Geschmäcker sind eben bekanntlich verschieden!