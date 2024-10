Carmen Geiss mischt sich in Cora-Schumacher-Drama ein – „Wie kann eine Mutter sowas tun?“

Sie ist selbst Mutter zweier Töchter und kann über den öffentlichen Streit zwischen Cora Schumacher, ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher und dem gemeinsamen Sohn David nur den Kopf schütteln. Millionärsgattin Carmen Geiss hat am Montag (7. Oktober) ein langes Statement auf Instagram veröffentlicht, in dem sie vor allem der ehemaligen Rennfahrerin schwere Vorwürfe macht.

Nachdem das Verhältnis zwischen Cora Schumacher und ihrem Sohn schon länger zerrüttet war, kam es in den letzten Tagen zur Eskalation. David stellte öffentlich dar, warum er keinen Kontakt zu seiner Mutter möchte – und die reagierte mit einem Anwaltsschreiben. Für Carmen Geiss unverständlich. Sie bezieht mit drastischen Worten Stellung.

Carmen Geiss schießt gegen Cora Schumacher

Die Geissens und Ralf Schumacher sind seit vielen Jahren befreundet, die Millionäre freuten sich öffentlich mit dem Bruder von Michael Schumacher, als dieser seine Beziehung mit Freund Etienne publik machte. Auch Ralf und Coras Sohn David scheint besonders Carmen Geiss nicht egal zu sein, wie ihr Instagram-Beitrag zeigt.

Zu mehreren Fotos, die die das Verhältnis zwischen den Geissens und Ralf Schumacher untermauern, schreibt die 59-Jährige: „Manchmal frage ich mich, warum manche Menschen nicht einfach loslassen können. Die Familie Schumacher hat so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden ist, lässt sie ihn einfach nicht in Ruhe.“ Raf habe sich geoutet, doch statt Frieden für die Familie gäbe es weiteres Drama. „Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?“, fragt die Unternehmerin.

Carmen Geiss: „Traurig zu sehen, wie Wahrheit verdreht wird“

Schließlich plaudert Carmen Geiss auch aus dem Nähkästchen, offenbart, dass sie Cora Schumacher schließlich seit 20 Jahren kenne und von ihr benutzt worden sei, „um ihre Affären zu decken.“ Was an den Vorwürfen dran ist, wissen wohl nur die Beteiligten. Weiter schreibt Carmen aber:

„Es ist traurig zu sehen, wie die Wahrheit verdreht wird, und doch schweigen Ralf und David aus Respekt und Liebe. Ralf hat immer gesagt, dass Cora die Mutter seines Sohnes ist, und darauf ist er stolz. Aber wie lange soll man sich noch ausnutzen lassen?“, legt die 59-Jährige weiter nach. Aus Sicht des RTL-Zwei-Stars ist es an der Zeit, endlich Ruhe einkehren zu lassen – im Sinne aller Beteiligten. „Ich hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht kommt und dass Cora erkennt, dass es Zeit ist, loszulassen und ihrer Familie den Frieden zu geben, den sie so sehr verdient“, schließt Carmen Geiss ihr persönliches Statement ab.

Bleibt fraglich, wie Cora Schumacher auf diesen öffentlichen Angriff reagieren wird. Die Fans von Carmen Geiss reagieren jedenfalls gespalten. Die einen feiern es, dass sie sich so für Freunde einsetzt – die anderen sagen, mit ihrem Post hätte sie für noch mehr Wirbel gesorgt.