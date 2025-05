FC Bayern München: Transfer-Knall lässt alle staunen! Doch der FCB schaut in die Röhre

Wenn der Sommer anbricht, will der FC Bayern München auf dem Transfermarkt so richtig aktiv werden. Es sollen einige Neuzugänge her, um nach dieser eher enttäuschenden Saison dann wieder um alle Titel kämpfen zu können. Derzeit würde der FCB „nur“ die deutsche Meisterschaft holen.

Doch auch in Sachen Transfers muss der FC Bayern München wohl einen Rückschlag hinnehmen. Der Rekordmeister hatte nämlich Interesse an einem Stürmerstar, der in dieser Saison alles weggeschossen hat. Der sorgt jetzt für einen Transfer-Knall.

FC Bayern München bei Transferflirt ohne Chance!

Wenn es einen Spieler gibt, der für mächtig Furore sorgt, dann darf der FC Bayern München als möglicher Interessent nicht fehlen. Deshalb gehörte der deutsche Traditionsverein auch zu den Mannschaften, die ihn unbedingt haben wollen. Allerdings wird sich Viktor Gyökeres im Sommer nicht dem Rekordmeister anschließen.

Der Schweden-Star von Sporting Lissabon ist heiß begehrt und brachte sich selbst bei Real Madrid ins Gespräch. Jedoch hatte der FC Arsenal die besten Karten auf einen Transfer – dachten jedenfalls alle. Denn es kommt plötzlich alles ganz anders.

Wie „Football Insider“ berichtet, soll der Deal um den Stürmer fix sein. Doch er wechselt nicht nach London. Ausgerechnet Manchester United soll den Zuschlag für den Angreifer bekommen haben. Der Grund: Sein ehemaliger Trainer Ruben Amorim, der die Red Devils trainiert.

Gyökeres wohl vor Manchester-Wechsel

Somit schauen sowohl der FC Bayern München als auch Arsenal und die anderen Top-Klubs nur in die Röhre. Gyökeres ist eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt und erzielte allein in dieser Saison 52 Tore in 48 Spielen. Zudem lieferte er 12 Vorlagen bei. Kein Wunder also, dass die Interessentenliste so lang ist.

Und Manchester darf sich sogar richtig freuen. Eigentlich verlangt Sporting rund 100 Millionen Euro für Gyökeres. Aufgrund der guten Beziehung zu Amorim werden laut einer Vereinbarung nur 65 bis 70 Millionen Euro fällig.