Die Geissens: Robert enthüllt irren Plan – Monaco war gestern!

Die Geissens beweisen wieder einmal, dass sie in Sachen Lifestyle keine halben Sachen machen. Während andere den Spargroschen zusammenhalten, wird bei Deutschlands wohl bekanntester Millionärsfamilie großzügig investiert – egal, ob in eine Luxus-Yacht oder die nächste Villa. Hauptsache teuer und möglichst weit weg vom Alltag der Normalsterblichen.

Jetzt scheint es, als wäre das glamouröse Jetset-Leben nicht genug: In den Köpfen von Carmen und Robert Geiss reift ein neuer Plan heran.

Die Geissens träumen von neuem Domizil

Lange ist es her, dass die Geissens Deutschland als ihren Lebensmittelpunkt ansahen. Robert Geiss stellt in einem „Bild“-Interview klar: „Wir sind jetzt mehr als die Hälfte unseres Lebens im Ausland.“ Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Von Monaco über St. Tropez bis hin zur neuesten Heimat in Dubai haben sie längst ihre internationalen Luxus-Adressen gefunden.

Doch ein Fleckchen Erde in der bayerischen Heimat scheint den Geissens neuerdings besonders ins Auge zu stechen.

Die Geissens: Konkrete Pläne enthüllt

Gegenüber „Bild“ lässt Robert durchblicken, dass er eine besondere Vorliebe für München entwickelt hat. „Nur München kann es in Deutschland mit Monaco aufnehmen“, verrät er und schwärmt weiter von der Lifestyle-Metropole an der Isar. Und auch Carmen ist Feuer und Flamme: „Wenn eine Stadt in Deutschland, dann nur München. Die Stadt hat die Nähe zu Österreich, man ist schnell am Gardasee. München ist das deutsche Monaco!“

Der Gedanke, in Bayern sesshaft zu werden, scheint konkreter zu sein, als viele ahnen. Demnach hat Robert bereits begonnen, Grundstücke am idyllischen Ammersee zu begutachten – eine Region, die bei Promis hoch im Kurs steht. Und so könnten sich die Geissens bald neben anderen Stars in Bavaria niederlassen.

Ob es die Geissens wohl wirklich nach München zieht oder ob dies nur eine von vielen Ideen der unermüdlichen Luxus-Globetrotter ist, bleibt abzuwarten.