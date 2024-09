„Die Geissens“: Fans sind außer sich – „Euer Ernst?“

Sie sind Deutschlands bekannteste Millionäre und seit Jahren Kult: „Die Geissens„. Mit ihrer gleichnamigen Sendung auf RTL2 liefern sie ihren Fans Woche für Woche jede Menge Drama, kuriose Geschichten und Unterhaltung. Doch die Familie rund um Robert, Carmen und ihre beiden Töchter Davina und Shania lehnt sich nicht nur im pompösen Alltag zurück, sondern arbeitet hart für ihren Erfolg.

Vor allem Robert Geiss ist ein Unternehmer, wie er im Buche steht. So ist es kein Wunder, dass der TV-Star regelmäßig auf der Suche nach neuen Geschäftsideen ist. Allerdings kommt sein neuester Einfall bei den Fans überhaupt nicht gut an!

„Die Geissens“: Robert macht es offiziell

„Die Geissens“ sind Unternehmer durch und durch und machen es sich seit Jahren zur Aufgabe, ihr angehäuftes Vermögen aufrechtzuerhalten. Familienoberhaupt Robert kann da schon mal kreativ werden. Vom Immobiliengeschäft und Pizzaladen in Dubai, bis zur eigenen Modelinie – dem 60-Jährigen stehen in der Welt der Superreichen viele Türen offen.

Sein neuester Coup: Verschiedene Sorten von in Dosen abgefülltem Wasser, welches mit Vitaminen, Kollagen oder Koffein versetzt ist. Oder wie Robert Geiss es auf dem Instagram-Profil der Geissens anpreist: „Der Pre-Sale von ‚Skull Liquid‘ hat begonnen. Aber denkt dran: Limited Edition. So viele haben wir nicht davon.“ Die Resonanz fällt jedoch nicht ganz so positiv aus, wie es sich der millionenschwere TV-Star wohl erhofft hat.

„Die Geissens“: Fans gehen auf die Barrikaden

So lässt die Kritik in der Kommentarspalte nicht lange auf sich warten. „1,89 Euro pro Dose? Euer Ernst?“, nörgelt ein User los. Andere stimmen zu, dass der Preis für eine Dose Wasser schlichtweg überteuert ist. Denn die erste Charge kann man nicht etwa einzeln erwerben, sondern man muss direkt einen dicken Batzen Geld in die Hand nehmen.

Lediglich 12 Dosen pro Sorte, also 48 Dosen insgesamt können für einen stolzen Preis von 91 Euro bestellt werden. Wie sich unter dem Instagram-Post andeutet, gibt es allerdings auch Fans, die bereits sehnsüchtig auf ihre Lieferung warten.

„Probierpacket ist bestellt, ich bin gespannt. Die Optik ist jedenfalls einzigartig und hat halt nicht jeder“ oder „Schon bestellt“, lauten Reaktionen einiger Fans. Ob das neue Wunder-Wasser der Geissens etwas taugt, muss letztendlich wohl jeder selbst entscheiden.