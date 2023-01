„Die Geissens“: Schockmoment für Davina – plötzlich steht ihr Auto in Flammen „Hätte sterben können“

Schocksekunden in Monaco! An dieses Horrorszenario werden sich „Die Geissens“ wohl noch lange erinnern. Die älteste Tochter von Carmen und Robert veröffentlicht am Donnerstagmittag erschreckende Bilder und erzählt via Instagram, dass sie in Lebensgefahr schwebte.

Die Fotos zeigen einen ausgebrannten Wagen, der in einer Tiefgarage steht. Es wird sofort klar: Von dem Auto ist nicht mehr viel übrig. Was bleibt ist jedoch der Schock, den „Die Geissens“ jetzt verdauen müssen.

„Die Geissens“: Porsche steht plötzlich in Flammen

„Schlimmste Nacht! Unser Porsche GT3 hat einfach angefangen zu brennen und ist sogar explodiert“, schreibt Davina Geiss auf Instagram. Dazu veröffentlicht sie ein Video von dem Feuerwehreinsatz, der dadurch ausgelöst wurde. Weiter beschreibt die 19-Jährige: „Wie kann das bei einem neuen Auto sein? Es war der Schock meines Lebens. Ich lag fünf Stunden im Krankenhaus und musste sogar mit Sauerstoff versorgt werden, da ich eine Rauchvergiftung hatte.“

Wie es scheint, konnte Schlimmeres noch rechtzeitig verhindert werden. Doch Davina Geiss ist nach diesen Ereignissen völlig durcheinander, wie sie schreibt: „Ich danke Gott, dass ich noch am leben bin. Aber Mama und Papa, mir geht es gut nur der Schock sitzt noch tief. Ich hatte ganz großes Glück. In diesem Auto hätte ich sterben können.“

„Die Geissens“: Robert meldet sich nach Vorfall zu Wort

Auch für Carmen und Robert sind diese Bilder mit Sicherheit ein Schock. Doch sie sind einfach nur froh, dass ihrer Tochter nichts passiert ist, wie der 58-Jährige unter dem Beitrag kommentiert: „Da ist mein nagelneuer GT3 von Porsche einfach mal so in Rauch aufgegangen. Wie so etwas passieren kann, ist mir auch ein Rätsel. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass dir nichts passiert ist, mein Schatz. Du hast super reagiert. Papa ist stolz auf dich, denn es hätte auch anders ausgehen können!“

Aktuell laufen im TV die neuen Folge der Doku-Serie von „Die Geissens“ auf RTL2. Zu sehen sind diese wieder regelmäßig montags ab 20.15 Uhr.