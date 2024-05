Die Geissens: Robert teilt heißes Bild von Carmen – „Scharf“

Die Geissens haben sich in den letzten Jahren ein echtes Imperium aufgebaut. In ihrer namensgleichen RTLZWEI-Show nehmen die Superreichen ihre Fans bereits seit Jahren auf ihre luxuriösen Abenteuer mit. Auch auf Social Media gewähren Carmen und ihr Gatte Robert den Zuschauern regelmäßige Einblicke in ihr Leben. Jetzt ist ein heißes Bild von Carmen im Netz aufgetaucht.

Die Geissens: SO sahen sie früher aus

Sie sind eine der bekanntesten Kultfamilien Deutschlands: die Geissens. Mit ihren Millionen auf dem Konto jetten sie von Dubai über Monaco bis nach St. Tropez. Bei den TV-Stars gibt es nun ordentlich was zu feiern. Denn Oberhaupt Carmen zelebriert ihren 59. Geburtstag. Anlässlich des ehrenwerten Datums gratuliert auch Ehemann Robert seiner Frau – und das mit einem ganz besonderen Bild.

Auf Instagram nahm der Luxusliebhaber seine Fans mit in die Vergangenheit. Auf dem Post zu sehen sind Robert und Carmen vor 30 Jahren. Bei dem Unternehmer sind sofort Parallelen zu seinem heutigen Ich zu erkennen: Das Lächeln und die Haarpracht sind gleich geblieben. Doch insbesondere auf die „Jetset“-Interpretin richten sich alle Augen. Die Mutter von Davina und Shania zeigt sich im hautengen Body mit Spinnennetzoptik, dazu eine Sonnenbrille à la Matrix-Style.

In den Kommentaren finden sich begeisterte Anhänger des Fotos: „Was!? Das ist die Carmen? Was ein scharfes Teil!“ oder „So ein unfassbar starkes Paar“ sind nur einige der Reaktionen.

Die Geissens: Carmen trauert an Geburtstag

Während Robert sich in seinen Instagram-Post ganz den Geburtstagsglückwünschen widmet, stimmt Carmen traurigere Töne an. „Heute war ein schwieriger Tag für mich, weil ich den Geburtstag ohne sie verbringen musste“, titelt sie auf ihrem eigenen Account.

Doch ihr Ehemann gibt dem RTLZWEI-Star auch in schwierigen Zeiten Halt: „In diesen traurigen Momenten zeigst du, Robert, mir immer wieder, wie tief deine Liebe und Fürsorge für mich ist. Mit deiner liebevollen Art und einem köstlichen Essen schaffst du es jedes Mal, mein Herz ein wenig zu erleichtern und ein Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern.“

Wie es scheint, konnte Carmen trotz der sentimentalen Stimmung ihren Geburtstag genießen. Ob es eine ausgiebige Party zum Festtag gab, wird sich sicherlich bald bei „Die Geissens“ auf RTLZWEI zeigen.