Die Geissens: Davina teilt rührende Worte – „Der Sonnenschein in meinem Leben“

Die Geissens haben Grund zu feiern. Denn am Sonntag (30. Juli) wird der Spross der Familie, Shania, 19 Jahre alt. Seit ihren Kindertagen sind sie und ihre Schwester Davina an der Seite ihrer Eltern im TV zu sehen. Mittlerweile sind sie hierzulande wohl jedem ein Begriff.

Wie gut sich die Töchter von Carmen und Robert Geiss verstehen, wird immer wieder deutlich. Die beiden wohnen nicht nur zusammen, sondern unternehmen so gut wie nichts ohne die andere. An Shanias Ehrentag finden „Die Geissens“ nun emotionale Worte für die 19-Jährige.

„Die Geissens“: Zuckersüße Worte an Shania

Auf Instagram veröffentlicht Davina nun eine Reihe von Bildern anlässlich des Geburtstages ihrer Schwester. Darunter sind auch zahlreiche Schnappschüsse aus ihrer Kindheit zu sehen. Dazu schreibt ältere Tochter der Geissens: „Alles Gute zum Geburtstag an meine tollste Schwester, ich wünsche dir alles Gute, du hast es verdient. Du bist der wertvollste Mensch. Du bist der Sonnenschein in meinem Leben, meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht, und mein bester Freund zu jeder Zeit. Ich bin so dankbar dich zu haben und dich meine Schwester nennen zu dürfen. Meine einzige Schwester! Ich liebe dich seit 19 Jahren und werde es bis zu meinem letzten Atemzug tun. Ich werde Mama und Papa für immer dankbar sein, dass sie so eine wunderbare Seele erschaffen haben.“

Carmen und Robert schicken ebenfalls Grüße

Auch wenn die Familie seit einiger Zeit nicht mehr zusammenwohnt, ist der Zusammenhalt der Vier spürbar. Auch Carmen und Robert gratulieren Shania mit lieben Worten und Erinnerungsfotos. So schreibt die Mama der 19-Jährigen beispielsweise: „Bei jedem dieser Schritte stehe ich dir zu Seite, werde dir Kraft spenden und deine Hand halten, wenn du mich brauchst.“

Und auch der sonst so coole Robert wird auf einmal ganz sentimental: „Liebe. Jeden Tag soll sie unglaublich viel Liebe erfahren dürfen. Sicherheit. In jeglicher Hinsicht. Freundschaften durch dick und dünn. Glück. Auch in misslichen Lagen. Schönheit, Klugheit, Verstand und Talent. Happy Birthday, mein Schatz!“