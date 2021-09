Die Geissens: Robert Geiss beugt sich seinem Vermieter und findet sich DAMIT ab – Fans sind fassungslos

Seit vielen Jahren haben es sich die Geissens deshalb in Monaco gemütlich gemacht. Hier fühlen sie sich rundum wohl.

Nun steht jedoch ein neues Kapitel für die Geissens an und dafür müssen sie ihr geliebtes zu Hause an der französischen Mittelmeerküste räumen. Doch mit dem Packen des eigenen Hab und Guts ist es leider nicht getan.

Die Geissens ziehen aus ihrem Luxus-Apartment aus: „Palmen müssen dran glauben“

Denn der Vermieter der Geissens hat deutlich gemacht, dass er keine Palmen vor seiner Penthouse-Wohnung haben möchte. Also lässt Robert Geiss mal eben jede Einzelne der Pflanzen absägen.

In einem Video, das er bei Instagram veröffentlicht, erklärt der Unternehmer: „Leider Gottes müssen alle Palmen von der Terrasse verschwinden, so will es der Hauseigentümer. Deswegen sind wir heute mit großem Gerät unterwegs, mit viel Manneskraft, um die Terrasse hier zu säubern. Schade, die Palmen müssen dran glauben.“ Hinter ihm hantieren mehrere Männer mit einer Motorsäge.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Die Geissens sägen Palmen ab – Fans entrüstet: „Gott, da weint mein Herz“

Ein trauriger Anblick für die Fans, die es kaum glauben können, dass man die Palmen wirklich derartig zerstören muss.

Robert Geiss teilt einen weiteren Einblick in sein Luxus-Leben – doch das geht ordentlich nach hinten los. Foto: IMAGO / Smith

In den Kommentaren unter dem Clip macht sich Entsetzen breit:

„Wenn der Vermieter das nicht möchte, okay, das ist dann halt so... Aber warum müssen dann die Palmen dran glauben? Hätte man die nicht woanders hinbringen können?“

„Das ist ja echt blöd. Der Nächste hätte sich vielleicht gefreut über solch schön gepflegte Palmen…“

„Warum transportiert ihr die nicht mit eurem Hubschrauber weg? Schade um diese prächtigen Palmen.“

„Die schönen Palmen. Glaube auch, dass der Nächste sich bestimmt gefreut hätte.“

„Gott, da weint mein Herz. Konntet ihr die nicht verschenken oder woanders hinbringen?“

Auf die Vorwürfe der Follower geht Robert Geiss jedoch gar nicht erst ein. Der ist vermutlich eh noch mit dem Umzug beschäftigt. Denn zu dem Video schreibt er, dass noch „ein Haufen Arbeit“ auf ihn warte.

