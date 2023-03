„Der Bachelor“: Geheimer Show-Plan? Kandidatinnen haben üblen Verdacht

21 Kandidatinnen und alle haben nur ein Ziel – bei „Der Bachelor“ ihre große Liebe finden. Zumindest dürften sie das bei ihrer Bewerbung angegeben haben. In Folge 4 der RTL-Kuppelshow machen sich jetzt allerdings Zweifel breit, ob die Frauen, die noch mit dabei sind, es mit Junggeselle David auch wirklich so ernst meinen, wie sie sagen.

Zumindest wird unter den „Der Bachelor„-Kandidatinnen ordentlich getuschelt. Es steht ein übler Verdacht im Raum.

„Der Bachelor“: Kölnerin äußert Zweifel

Die 27-jährige Colleen aus Köln kann sich freuen, sie darf aufs Gruppendate. Ein Einzeldate wäre ihr vermutlich lieber gewesen, aber beschweren, endlich mal wieder die Villa verlassen zu dürfen, kann sie sich nicht. Als es dann zum Zweiergespräch mit David kommt, muss sie allerdings gestehen: „Ich weiß auch nicht, wie ich den David einschätzen soll. Es ist so komisch.“ Mit seinen Augen würde er sie nicht ausziehen, so ihr ernüchterndes Fazit.

„Irgendwie fehlt mir da so ein Funkeln in den Augen.“ Nach Liebe auf den ersten Blick klingt das nun wirklich nicht. Schon zu Beginn kriselte es zwischen den beiden, als David erfuhr, dass Colleen auf Social Media keine Unbekannte ist. Sein Gedanke, sie könnte nur für ihre Instagram-Karriere mit dabei sein, dementierte sie. Verrückt nach dem Bachelor klingt Colleen in Folge 4 aber auch nicht. Ihre Anwesenheit hat also Geschmäckle.

Kandidatin hat üble Vorahnung

Während Colleen vor allem mit sich selbst kämpft, äußerte sich eine andere angeblich schon ganz konkret über ihre wirklichen Absichten. Bei der Nacht der Rosen zeigt sich Kandidatin Alyssa in Plauderlaune. Während Konkurrentin Chiara aus München dem Bachelor ganz nah kommt, erzählt Alyssa mit ausreichend Abstand: „Es gibt eine Person hier, sie hat mir mal Sachen gesagt, wo ich einfach weiß, sie ist nicht hier für ihn.“

Chiara sorgt bei ihren Konkurrentinnen für Gesprächsstoff. Foto: RTL+

Aber Alyssa ist noch nicht fertig. Sie sagt: „Ihr Ziel ist es, ‚Bachelorette‘ zu werden.“ Wen genau sie damit meint, bleibt offen, Namen will sie nicht nennen, aber ihre Blicke lassen darauf ahnen, dass es sich bei besagter Person um Chiara handelt. Die nötigen Schnitte von RTL zu Chiara tun ihr Übriges. Auch die Beschreibung, dass es sich um eine von Davis Lieblingen handle, trifft auf Chiara zu.

Die Reaktionen sind eindeutig, die Frauen sind schockiert. Dass dieser Werdegang aber durchaus denkbar ist, zeigt die Vergangenheit. Immerhin buhlte Jessica Haller (ehemals Paszka) vor ihrer „Bachelorette“-Karriere noch um Christian Tews. Und auch Maxime Herbord suchte ihr Glück zunächst bei Daniel Völz, bevor sie selbst auf die Suche ging.

Gut möglich also, dass es auch 2023 eine Kandidatin gibt, die im darauffolgenden Jahr als „Bachelorette“ zu RTL zurückkehrt. Dank der offenen Gespräche der Frauen ist David zumindest darüber informiert, dass er sich in Acht nehmen soll.

RTL zeigt „Der Bachelor“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.