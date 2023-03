RTL-Star Frank Buschmann attackiert: Der Grund war sein Nachname

Er ist einer der erfolgreichsten Kommentatoren des Landes. Frank Buschmann sorgte einst bei ProSieben für legendäre „Schlag den Raab“-Nächte, später folgten Shows wie „Schlag den Star“, die „Autoball-WM“ oder die „TV total Stock Car Crash Challenge“. Seit 2016 ist Buschmann bei RTL beschäftigt, kommentiert dort unter anderem „Ninja Warrior Germany“ oder das „RTL-Turmspringen“.

Stets ein flotter Spruch auf den Lippen und ein Gag im Gepäck, das sind die Erfolgsgeheimnisse des 58-jährigen Bottropers. Doch bei der ein oder anderen Sache scheint RTL-Moderator Frank Buschmann weniger Spaß zu verstehen.

RTL-Star wird plötzlich Justizminister

So kam vor ein paar Tagen die Nachricht auf, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin erlassen habe. Daraufhin hatte sich auch Deutschlands Justizminister Marco Buschmann (FDP) in der „Bild am Sonntag“ zu der Angelegenheit geäußert und verlautbaren lassen, dass man verpflichtet sei, Wladimir Putin zu verhaften, „wenn er deutsches Territorium betritt“.

Eine willkommene Gelegenheit für Kritiker der Bundesregierung auf Twitter Stimmung gegen Marco Buschmann und Bundeskanzler Olaf Scholz zu machen. Ein User schreibt beispielsweise „Das ganze Scholz-Regime sitzt im Glashaus“ und verlinkt dazu die Twitter-Accounts der FDP, der Grünen, der SPD und den von RTL-Star Frank Buschmann.

Fans können über die Verwechslung lachen

Marco, Frank … da kann man ja auch mal durcheinanderkommen. Der Moderatoren-Buschmann fand das allerdings gar nicht mal so witzig und reagierte auf den absurden Tweet wie folgt: „Was, in Gottes Namen, habe ich damit zu tun? Ist es denn so schwierig…“

Bei seinen Followern sorgte die irre Verwechslung jedenfalls für einige Lacher. „Entschuldigung Herr Buschmann, aber ich muss so lachen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Ein anderer witzelt: „Du sollst offensichtlich die Festnahme live kommentieren. Ist ja auch irgendwie ‚Next Generation‘. Zumindest gab es sowas im deutschen TV noch nicht.“ Und ein dritter scherzt: „Großer Name gleich große Verantwortung.“