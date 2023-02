Sky-Kommentator Frank Buschmann reicht’s endgültig – „Unerträglich“

Ab Sommer ist Schluss. Frank Buschmann hört bei Sky mit dem Fußball auf. Der Kommentator hat keine Lust mehr, Bundesliga & Co. zu kommentieren. Ihm reicht’s.

Schon im Sommer hatte Frank Buschmann angekündigt, dass er nach der Saison mit Fußball aufhören wird. Sky verliert damit einen erfahrenen Reporter für seine Bundesliga-Berichterstattung.

Sky: Frank Buschmann hört auf mit Fußball

In Rente geht Frank Buschmann nach dem Saisonende noch nicht, er hat einfach keine Lust mehr auf das Fußball-Geschäft. „Ich finde das Drumherum mittlerweile schwierig bis unerträglich. In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job. Aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen“, lässt der 58-Jährige seinem Unmut in Interview mit „sportjournalist.de“ freien Lauf.

Aber nicht nur das Geschäft, sondern auch seine Kollegen kritisiert er scharf: „Reporter bei Streaming-Diensten oder im TV sind oft wahnsinnig weichgespült, weil sie niemandem weh tun wollen. Da ist eine unglaubliche Angst davor, was die DFL, der Klub, der Trainer oder die Spieler denken. Aber dafür ist man nicht Reporter. Dieses Bemühen, niemandem auf die Füße zu treten, tötet jede Leidenschaft.“

Und weiter: „Genau dasselbe gilt, wenn jemand kommentiert wie auf einem Trainerseminar: Das gefällt angehenden Bundesliga-Trainern gut, weil ich ihre komplette Fachterminologie unterbringe, ich kommentiere aber am Gros der Zuschauer vorbei.“

„Die Vollblutreporter sterben aus“

Er sorgt sich um die Zukunft seines Berufes. „Die Vollblutreporter sterben aus. Und damit auch die, die ein Gespür dafür haben, was großen Sport ausmacht; die, die sich keine Platte machen, ob sich irgendwo bei einem Klub oder in Sozialen Netzwerken einer aufregt, weil sie vielleicht nicht ganz den richtigen Ton getroffen haben. Das ist tragisch“, sagt er in dem Interview.

Bis zum Sommer können die Zuschauer ihn noch bei Sky in der Konferenz oder im Einzelspiel hören, danach ist Schluss. Stattdessen gibt es „Buschi“ künftig nur noch bei Spaß-Events wie „Murmelmania“ oder „Ninja Warriror“.