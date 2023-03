„DSDS“-Schock: RTL verkündet SEIN doppeltes Show-Aus

Schlechte Nachrichten für die Fans von „Deutschland sucht den Superstar“-Juror Pietro Lombardi. Der „DSDS“-Star ist krank. Seit Tagen schon berichtet Pietro Lombardi auf seinem Instagramaccount über seinen persönlichen Leidensweg.

Es habe ihn „extrem erwischt“, schreibt der „DSDS“-Sieger von 2011 in seiner Instagramstory. In fünf Tagen habe er knapp zehn Kilo an Körpergewicht verloren, so Lombardi. Er sei „unnormal schwach auf den Beinen“. Dadurch, dass sein Darm sich aber noch nicht richtig wieder erholt habe, könne er nicht viel essen und trinken, um so wieder Energie zu tanken. Ein Teufelskreis.

„DSDS“-Star Pietro Lombardi hat es erwischt

Und nun gerät auch noch der Job in Mitleidenschaft. So musste der frisch gebackene Papa gleich zwei TV-Termine bei RTL absagen. So berichtet RTL, dass der 30-Jährige für Auftritte in den RTL-Sendungen „Punkt 6“ und Punkt 12“ am Montag (20. März 2023) eingeplant war. Wegen seiner Krankheit musste Pietro diese Auftritte aber absagen. Er soll die RTL-Shows aber später besuchen, heißt es auf RTL.de.

Deutlich schwieriger dürfte Pietro Lombardi dagegen der Abstand zu seiner Familie fallen. Um Laura-Maria und Sohnemann Leano nicht anzustecken, meidet er den Kontakt zu seinen Liebsten. Unterstützung bekommt er aber trotzdem. So hat Lauras Mutter extra eine stärkende Suppe für ihn gekocht und sein Trainer Claudio erledigt sogar die Apothekengänge für den Superstar. Bei so viel Liebe muss es doch schnell wieder bergauf gehen. Was genau ihm fehlt, verrät Pietro Lombardi allerdings nicht.

Bleibt nur zu hoffen, dass Pietro bald wieder auf dem Damm ist. Schließlich starten Anfang April schon die Liveshows von „DSDS“. Und da würde sich Dieter Bohlen sicherlich freuen, wenn sein Kumpel wieder neben ihm Platz nehmen kann. Hoffentlich dann auch ohne Ansteckungsgefahr. Ärger hatte diese Jury schließlich auch schon genug.