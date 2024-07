TV-Hammer: Elton macht mit Stefan Raab wieder gemeinsame Sache

Der Samstagabend wird wieder zum Highlight: „Schlag den Star“? „TV Total Turmspringen“? Künftig will RTL mit seiner Spielshow „Eltons 12“ in der Primetime am Wochenende mitmischen! Produziert wird das Ganze von keinem Geringeren als Raab Entertainment. Und was Stefan Raab anfasst, wird bekanntlich zu Gold.

Unter der Moderation von Elton und den scharfzüngigen Kommentaren von Frank „Buschi“ Buschmann verspricht die Show eine explosive Mischung aus Spannung, Spaß und spektakulären Herausforderungen.

Elton lässt 12 Promis gegeneinander antreten

Doch was ist das Konzept der neuen Show? 12 prominente Kandidaten, die durch eine spezielle Gemeinsamkeit verbunden sind, stellen sich herausfordernden Spielen. Dabei reichen diese von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Denksportaufgaben bis hin zu sportlichen Wettkämpfen. „Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows lieben: Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen!“, freut sich Elton.

+++ Elton: Bittere Nachricht! Jetzt kommt auch noch dieses Detail ans Licht +++

Der Moderator weiter: „Und das Beste: Ich muss da selbst nicht durch – ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren!“ In „Eltons 12“ sind also echte Allrounder gefragt. Kein Platz für Spezialisten, hier zählt das Gesamtpaket aus Geschick, Geist und Sportlichkeit. Dabei treten die Teilnehmer in zwei spannenden Spielrunden 1 gegen 1 an, bevor die besten Drei im großen Finale um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Die Prominenten sind zwar als Team stark, müssen sich aber im Wettkampf einzeln beweisen.

Stefan Raab’s Produktionsfirma Raab Entertainment steht hinter der kreativen Entwicklung der Show. Die neue RTL-Spielshow wird ab Herbst produziert. Fans dürfen mit der Ausstrahlung der neuen RTL-Spielshow im Winter 2024/2025 rechnen.