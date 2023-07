Depeche Mode kündigen Köln-Hammer an – doch es hagelt Kritik

Musikfans aus Köln können sich dieser Tage freuen. Immerhin war die Domstadt in den letzten Monaten Anlaufstelle für diverse Mega-Stars. Mitte Juni war es noch Beyoncé, die hier live spielte. Am zweiten Juli-Wochenende (8. und 9. Juli) trat Pink in Köln auf und für August 2023 hat sich Helene Fischer angekündigt. Die Liste der Top-Stars ist lang und hat sich am Montag (10. Juli) um eine Band erweitert – Depeche Mode.

Die Gruppe gehört seit den 80er Jahren zu den ganz Großen in der Branche und hat weltweit treue Fans. 2023 und 2024 wollen sie es einer großen „World Tour“ nochmal krachen lassen. Dabei lassen sich Depeche Mode Köln natürlich nicht entgehen. Mit Blick auf die Ankündigung hagelt es von den Fans jetzt allerdings Kritik.

Depeche Mode kündigt Köln-Konzerte an

„Memento Mori“ heißt die Tour, mit der Depeche Mode weltweit unterwegs sind, so zumindest die Ankündigung für alle, die Tickets kaufen wollen. Doch während sich Köln für 2024 über gleich zwei Termine freuen kann, gucken andernorts die Fans in die Röhre.

Schon seit März 2023 ist die Band im Rahmen ihrer Tour unterwegs. Start der Reise war die USA mit Städten wie Los Angeles, Las Vegas oder New York. Anschließend ging’s für die Männer nach Europa – und hier kommen sie 2024 zum Tour-Abschluss jetzt auch wieder hin. Bitter nur, dass sie bei ihrer großen Welt-Tournee mal eben auf vier Kontinente verzichten: Asien, Südamerika, Australien und Afrika.

Fans zeigen sich über Depeche Mode-Tour enttäuscht

Nach einer Reihe von Auftritten im Winter 2023 in den USA geht es für Depeche Mode wieder zurück nach Europa – beginnend mit einem Konzert in London am 22. Januar 2024. Im Februar spielen sie dann gleich zwei Konzerte in Deutschland – am 13. und 15. in Berlin und am 17. Februar in Hamburg. Zum Europa-Abschluss gibt es dann jeweils am 3. und 5. April ein Konzert in Köln.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter der Ankündigung auf dem Instagram-Kanal der Band hagelt es jetzt Kritik an der Gruppe. „Was ist mit Südamerika? Kommt schon, Jungs!“, „Welt-Tour? Was ist mit Südamerika?“, „Australien, wann???“, „Südamerika? Argentinien?“, „Es ist keine Welt-Tour, wenn Australien nicht auf der Liste steht“, heißt es hier.

Mehr News:

Eine offizielle Erklärung, warum man bislang auf keinem der bereits genannten Kontinente gastiert, gibt es bislang nicht.