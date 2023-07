Pink entdeckt altes Foto in Köln: Ihr bleibt die Spucke weg

Sie ist ein echter Mega-Star und auf ihrer „Summer Carnival 2023“-Tour gleich zweimal in Köln – US-Sängerin Pink. Passend zum CSD-Wochenende in der Domstadt ist der Superstar angereist und bringt an zwei Tagen Farbe ins Rheinenergiestadion. Es ist der Ort, an dem einen Monat zuvor noch ihre Gesangskollegin Beyoncé auf der Bühne stand.

Vor ihrem Konzert am Samstagabend (8. Juli) wartete auf Pink hier eine ganz besondere Überraschung, die sie ihren Fans nicht vorenthalten wollte.

Pink: Vor Konzert in Köln erinnert sie sich zurück

Wie erfolgreich die Sängerin ist, zeigen nicht nur ihre gute besuchten Shows, sondern auch ihr Instagram-Kanal. Zehn Millionen Menschen (Stand 9. Juli 2023) folgen der Sängerin auf der Social-Media-Plattform und zeigen sich begeistert über die Backstage-Aufnahmen und Familienschnappschüsse, die sie hier regelmäßig teilt.

Erst kürzlich zeigte sich Pink mit ihren zwei Kindern und Ehemann Carey Hart bei einem Fahrradausflug. So erfrischend normal wie dieser Trip, wirkt auch ihre Freude über das alte Konzert-Plakat aus 2002, das sie jetzt vor ihrem großen Auftritt in Köln entdeckte. In einem Video zeigt sie, wie das alte und das aktuelle Plakat nebeneinander hängen und erinnert sich.

++ Pink in Berlin: Kreisch-Alarm! Plötzlich stiehlt SIE der Sängerin die Show ++

Fans von Pink halten US-Sängerin die Treue

Der entscheidende Unterschied: 2002 spielte sie noch im deutlich kleineren E-Werk in Köln und zwar „nur“ vor 2.000 Fans. Heute sind es 82.000 Menschen an einem Abend, die extra für die Sängerin anreisen, um sie live zu erleben. Ein Gedanke, bei dem Pink die Spucke wegbleibt. Dazu muss man sagen: Schon 2002 war ihre Show restlos ausverkauft. An diesem Punkt hat sich nichts verändert.

Mehr News:

Zu dem Video schreibt Pink: „Nichts als Dankbarkeit und Liebe.“ In den Kommentaren melden sich einige ihrer Anhänger, die sich auch 20 Jahre später noch allzu gut an ihren Besuch von damals erinnern.

Aufnahmen von dem Abend bestätigen dann endgültig ihren Erfolg. Pink ist überglücklich über diese Momente und schreibt in ihrer Instagramstory: „Das haut mich um. Köln, diese Nacht war unvergesslich“. Nach ihrem Besuch in der Domstadt bleibt die Sängerin noch für einige Tage in Deutschland und spielt zwei Konzerte in Hannover.