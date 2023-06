Beyonce: Video von Köln-Konzert aufgetaucht – „Wie krass ist das bitte?“

Es ist ein Trend, der aus den USA auch nach Deutschland überschwappte. Während man seinen Liebsten vor einigen Jahren noch einfach in einem normalen Gespräch verriet, welches Geschlecht das Kind hat, das gerade noch im Bauch der Mama heranwächst, veranstalten viele künftigen Eltern in diesen Tagen sogenannte „Gender Reveal Partys“. Da werden riesige Torte mit blauer oder rosafarbener Füllung gebacken, Ballons werden aufgestochen oder Raketen in die Luft geschossen. Doch die wohl größte „Gender Reveal Party“ des Landes wurde am Donnerstag in Köln gefeiert. Mithilfe von Megastar Beyoncé.

Was war geschehen? Eine junge Frau hatte ein Plakat mit zum Beyoncé-Konzert nach Köln genommen. Darauf zu lesen: „Please Queen B, do my gender reveal“. Und da die werdende Mama direkt in der ersten Reihe stand, konnte der Megastar aus den USA das Plakat auch bestens sehen, also ließ sich Beyoncé nicht lange bitten und feierte mit den rund 50.000 Fans im Kölner Rhein-Energie-Stadion die größte „Gender Reveal Party“ aller Zeiten.

Beyoncé-Konzert in Köln wird zur „Gender Reveal Party“

Von einem Tänzer ließ sich Beyoncé den Umschlag mit dem Geschlecht des Babys auf die Bühne bringen und verriet den staunenden Zuschauern, dass die Frau, die sich bei Instagram „Berivanya“ nennt, ein Mädchen erwartet. Wie süß.

Die Fans rasteten daraufhin regelrecht aus und auch bei Instagram, wo Berivanya das Video hochlud, war die Freude groß. „Diese kleine Baby hat jetzt schon eine connection zu Beyoncé! Irgendwann steht sie vor Beyoncé und sagt ‚you did the gender reveal of me‘. Wird ne kleine Sängerin vielleicht. Was für eine Erinnerung“, heißt es da beispielsweise.

Oder: „Eine Geschichte, die ohne Video niemand geglaubt hätte. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann kaum erwarten, dass du es der Kleinen erzählen kannst.“ Und ein weiterer Fan jubelt: „Ey dieser Moment. Einfach Highlight des Konzerts. Wir haben alle so mitgefiebert! Während eine andere Zuschauerin jubelt: „Ey das wart einfach ihr… wie krass ist das bitte?“