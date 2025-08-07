Kaffee-Knatsch bei Edeka! Jetzt wird es plötzlich ernst

Kaffee-Liebhaber aufgepasst! Derzeit fliegen zwischen Edeka und dem Unternehmen hinter der Kaffeemarke Jacobs die Fetzen. Jetzt droht der Supermarkt sogar, den Jacobs Kaffee endgültig aus den Regalen verschwinden zu lassen. Aber was steckt dahinter?

Das Unternehmen hinter dem Jacobs-Kaffee, Jacobs Douwe Egberts (JDE), fordert zum 1. Juli offenbar deutlich mehr Geld für ihre Produkte. Edeka-Kunden droht deshalb ein massiver Preisanstieg.

Edeka: Rohstoffpreise für Kaffee um 30 Prozent gesunken

So soll zukünftig die 500‑Gramm‑Packung von Jacobs Krönung Kaffee 11,79 Euro statt unter 10 Euro kosten. Während zuvor die Jacobs Barista Kaffeebohnen (1 kg) zwischen 16,49 und 17,49 Euro gekostet haben, wird dafür bald 22,99 Euro verlangt. Und auch die Senseo-Pads kosten bald 3,99 Euro statt zwischen 1,99 und 2,79 Euro.

Eine Preiserhöhung, die von Edeka ganz und gar nicht akzeptiert wird, denn aktuell ist der Rohstoffpreis sogar gesunken. Gegenüber „Bild“ erklärt ein Sprecher: „Diese Preiserhöhungsforderungen sind angesichts der aktuellen Rohstoffsituation in keiner Weise gerechtfertigt, denn die Preise für den Rohstoff Kaffee sind seit Januar 2025 um 30 Prozent gesunken! JDE fordert diese Preiserhöhung also nur, um die eigene Gewinn-und-Verlust-Rechnung zu verbessern.“

Der Edeka-Sprecher berichtet weiter: „Unser Gewinn bei Jacobs-Produkten ist gering. Sollte die Preisforderung so umgesetzt werden, dann müssten die Verbraucher zum 1. Juli insgesamt 8,60 Euro mehr pro Kilogramm für Bohnen- und Filterkaffee zahlen als noch im Januar 2024.“

JDE bezieht sich auf extreme Wetterbedingungen

Wie reagiert JDE auf die Vorwürfe von Edeka? Auf Nachfrage der „Bild“ bezieht man sich dort auf die steigenden Rohstoffpreise. So heißt es von einem Sprecher: „Die Preise für Rohkaffee haben sich seit dem letzten Jahr fast verdoppelt, was hauptsächlich auf extreme Wetterbedingungen in den wichtigsten Kaffeeanbauländern zurückzuführen ist.“

Beide Seiten, sowohl das Unternehmen JDE als auch Edeka, argumentieren also mit den Rohstoffpreisen. Der Unterschied? Während sich Edeka auf die Entwicklung der Rohstoffpreise in den vergangenen Monaten bezieht, argumentiert JDE die Preiserhöhung mit den Rohstoffpreisen der vergangenen Jahre – eine Zeit, in der Kaffee immer teurer wurde. Ob sich das Unternehmen und Edeka noch einigen werden, bleibt abzuwarten.