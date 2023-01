„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Kurz vor Show-Beginn muss RTL plötzlich umplanen

Großartig viel geplant werden kann bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ohnehin nicht. Immerhin wissen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk – wie der Name es schon verrät – nicht, was in der Sendung passieren wird. Doch bei so einer großen Prime-Time-Show sind eben doch gewisse Planungen erforderlich. Zum Beispiel: Wer kommt als Kandidat in die Show?

„Denn sie wissen nicht, was passiert“ steckt voller Überraschung – doch damit rechnete wohl selbst RTL nicht. Eine Kandidatin musste vor Show-Beginn kurzfristig absagen. Ihr Ehemann sprang spontan für sie ein.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Oliver Pocher ersetzte Amira

Während Günther Jauch an diesem Abend die Moderation übernahm, mussten Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk zu den Spielen antreten. Und natürlich brauchten die beiden auch zwei Gegner – und die sollten an dem Abend eigentlich Amira Pocher und Olaf Schubert heißen. So kündigte es Günther Jauch in seiner Anmoderation zumindest an. Doch statt Amira Pocher erschien jemand ganz anderes in der Show – ihr Ehemann Oliver Pocher betrat gemeinsam mit Olaf Schubert das RTL-Studio.

Doch damit die Enttäuschung für alle Amira Pocher-Fans nicht allzu groß war, ließ sich ihr Gatte etwas ganz besonderes einfallen: Er verkleidete sich mit einer schwarzen Perücke, um seiner Frau so wenigstens ein bisschen ähnlich zu sehen.

Mehr Themen:

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Amira muss krankheitsbedingt passen

„Das ist so lustig“, war Barbara Schöneberger sichtlich erheitert. Doch was war mit Amira Pocher denn eigentlich los? „Ich muss es aufklären“, begann Oliver Pocher. „Eigentlich wäre ja wirklich Amira da gewesen heute. Aber sie hat es leider krankheitsmäßig verrissen und ich war ja schon für Giovanni letztes Jahr da. Jetzt bin ich für Amira da. Ich hab alle Rollen drauf“, witzelte der Comedian. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen!