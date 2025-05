RTL: „Wer wird Millionär?“-Fans schauen in die Röhre – SIE steckt dahinter

Montagabend, 20.15 Uhr – das ist seit über zwei Jahrzehnten die Primetime von „Wer wird Millionär?“ Doch in diesem Mai bricht RTL mit der Tradition. Statt der gewohnten Quizshow mit dem Kultmoderator Günther Jauch erwartet die Zuschauer etwas Neues – und das gleich über mehrere Wochen hinweg.

Denn statt Jauch übernehmen zwei andere TV-Stars den Sendeplatz.

RTL krempelt Sendeplatz um

Schon am 26. Mai könnte so mancher irritiert zur Fernbedienung greifen. Kein Günther Jauch, stattdessen eine neue Show und ein neues Gesicht auf diesem Sendeplatz. RTL schickt Sonja Zietlow ins Rennen – mit einem Format, das sich bewusst von der bekannten „WWM“-Marke abhebt.

Die Show trägt den Titel „Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?“ und will laut RTL „ein Quiz für scharfen Verstand und klare Instinkte“ sein. Dabei stellt sich ein einzelner Kandidat der Herausforderung, gegen das gesammelte Wissen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen anzutreten – „von Ärzten über Supermarktkassierer bis hin zu Glatzenträgern und Tinder-Usern.“

RTL: Zuschauer müssen sich gedulden

Premiere feierte das neue Format mit Sonja Zietlow bereits am 19. Mai, eine weitere Folge folgt am 26. Mai. Damit ist klar: „Wer wird Millionär?“ pausiert. Auf Nachfrage von „TV Spielfilm“ bestätigte RTL, dass die Kultshow im Mai nicht ausgestrahlt wird. Erst am 2. Juni wird Günther Jauch wieder auf dem Quizstuhl Platz nehmen.

Auch der Beginn des Monats steht im Zeichen des Genres: Am 5. und 12. Mai übernimmt „Let’s Dance“-Moderator Daniel Hartwich mit einer weiteren neuen Quizshow („Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“) den Montagabend. Offenbar nutzt RTL den Jauch-freien Mai, um frischen Wind ins Programm zu bringen.

Nach der intensiven „3-Millionen-Euro-Woche“ im April, in der bei „Wer wird Millionär?“ fünf Tage hintereinander gequizzt wurde, scheint Günther Jauch die wohlverdiente Verschnaufpause zu bekommen. Und das Publikum muss sich für ein paar Wochen auf neue Gesichter und frische Formate einlassen.