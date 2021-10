„Das Stinktier“ bei „The Masked Singer“: Zuschauer sind sich sicher – ER ist es

Ein glamouröser Pelz, große Kulleraugen, erhabenes Auftreten – dieses Outfit spricht Bände. Noch bevor es den ersten Ton singen konnte, hat das „Stinktier“ bei „The Masked Singer 2021“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Am Samstagabend war es dann endlich soweit und das niedliche Tier betrat die große Bühne.

Die Fans wiegen sich in Sicherheit: Das „Stinktier“ kann nur eine Diva sein! Aber welcher Promi könnte sich hinter dem ausgefallenen Kostüm mit der schwarz-weißen Maske und den hochtoupierten Haaren verstecken? Hier kommt der „The Masked Singer“-Check.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Star versteckt sich im „Stinktier“?

Zugegeben: Auf den ersten Blick ist es nicht leicht herauszufinden, wer das „Stinktier“ sein könnte.

Das Stinktier: Die Hinweise

Welche Duftnote wird unsere vierte Maske wohl bei 'The Masked Singer' hinterlassen?

Hat einen extrem guten Geruchssinn

Spricht mit einem Akzent

„The Masked Singer“: Steckt ER unter der Maske des „Stinktiers“?

Und doch, die Fans haben schon einen Verdacht. So glauben einige Zuschauer, dass sich unter der Maske der exzentrische Modemacher Harald Glööckler verstecken könnte.

Das Stinktier: Die Tipps der Fans und des Rateteams

Harald Glööckler (Modemacher)

Jan Josef Liefers (Schauspieler)

Ingo Zamperoni (Moderator)

Ingo Nommsen (Moderator)

Wolfgang Joop (Designer)

Vom Auftritt und der Frisur her könnte es passen. Und Glööckler hat unter seinem Label „Pompöös“ auch schon Parfüms auf den Markt gebracht, was die Duftnote erklären könnte. Wir dürfen also gespannt sein.

Oder wie wäre es mit Wolfgang Joop? Den Mode-Designer vermutete ein anderer Instagram-User unter der Maskerade.

„Klingt für mich wahnsinnig nach Wolfgang Joop, von der Stimme her und auch mit dem Parfüm würde das passen“, erklärt er. Es bleibt also weiterhin spannend...

Die erste Maske ist gefallen! Wer sich drunter verborgen hat, das liest du hier.

Und warum der Tiger außerhalb der Konkurrenz antritt, findest du hier heraus.