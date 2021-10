„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin öffnet Kühlschrank – dann wird's eklig

Für das Kamerateam von „Das perfekte Dinner“ geht es in dieser Woche nach in Göttingen in Niedersachsen. Was eigentlich kulinarisch werden sollte, wir zwischendurch allerdings ziemlich eklig.

Grund dafür ist das, was Binia, die erste Gastgeberin der Woche, den Zuschauern präsentiert. Die 37-Jährige zeigt dem Kamerateam von „Das perfekte Dinner“ etwas auf ihrem Hof, das nicht jeder so leicht wegsteckt. Was war das nur?

„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin schockt Kamerateam von Vox – Ekel-Moment

Bereits beim Betreten ihres Elternhauses – die „Das perfekte Dinner“-Kandidatin lebt schon seit ihrer Geburt darin – fällt dem Vox-Team auf: An den Wänden im Flur hängen tote Tiere. „Ja, mein Papa ist Jäger seit 35 Jahren und hier hängen so ein paar Trophäen“, erzählt die Brautmoden-Beraterin. Auch ihr Onkel und ihre beiden Cousins sind Jäger.

Das ist Binias Menü:

Vorspeise: Rucola- & Spinatsalat mit angebackenem Camembert und leicht süßen Pfirsichen mit Himbeer-Vinaigrette

Hauptspeise: Wildschweingulasch mit Semmelknödeln und Rosenkohl

Nachspeise: Kalte Schoko-Nuss-Würfel mit fruchtiger Erdbeertarte

Und tatsächlich: Die Vox-Zuschauer werden nicht nur anhand der Tiere an der Wand Zeuge dessen, sondern auch, als Binia den Wildkühlschrank auf dem Hof öffnet. Was sich darin befindet, ist ein blutiges, erlegtes Tier. Der Vox-Sprecher zumindest ekelt sich beim Anblick. Und auch für die Zuschauer dürfte dies nicht ohne sein.

Danach geht es dann auch schon ans Kochen. Doch kann die „Das perfekte Dinner“-Gastgeberin ihre Mitstreiter Klaus, Martin, Sören und Michael von sich überzeugen?

Das perfekte Dinner: Klaus, Sören, Gastgeberin Binia, Michael und Martin. Foto: RTL / ITV Studios

„Ich fand die Gruppe schön, ich fand den Abend schön. Es hat viel Spaß gemacht. Es war fröhlich. Hätte von dem her nicht besser laufen können“, resümiert Kandidat Sören.

Am Ende springen 29 Punkte für Binia raus. Ob das wirklich gut oder schlecht ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

