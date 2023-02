„Das perfekte Dinner“: Hauptgericht sorgt für Kontroverse – die Gastgeberin lässt es liegen

Finaltag in Köln. Heute wird sich entscheiden, wer „Das perfekte Dinner“ gekocht hat und somit den Titel mit nach Hause nehmen kann. Am letzten Abend bekocht Kandidatin Linda ihre Gäste. Als Jüngste im Bunde steht die Lehrerin für innovative Gerichte mit außergewöhnlichen Zutaten.

Ihr Menü, mit dem Motto „Alles, was ich mag“ kommt bei den anderen Kandidaten auf den ersten Blick schonmal gut an. Doch beim Hauptgericht machen sich dann doch Bedenken breit. Kann Linda „Das perfekte Dinner“ zaubern?

„Das perfekte Dinner“: Linda setzt auf außergewöhnliche Kombination

Das ist alles andere als 08/15: Kandidatin Linda will ihre Konkurrenten mit einer wilden Zutatenkombination überzeugen. Ihr Menü besteht aus:

Vorspeise: Saltimbocca auf Salat

Hauptspeise: Oktopus mit Maronen und Pilzen auf lila Kartoffelpüree

Nachspeise: Pistazientörtchen Karamellspiegel und Frucht

Beim Hauptgericht kommt allerdings noch vor Beginn des Abends Zweifel auf. Schließlich ist Jörg der Meinung, dass man besonders beim Oktopus einiges falsch machen kann: „Da gibt’s jetzt ganz viele Chancen, den Oktopus zu verderben.“

Es ist ja bekanntlich so, dass Geschmäcker auf jeden Fall verschieden sind und sich darüber auch gern streiten lässt. So auch in der Runde in Köln, die sich nicht einig darüber sind, was sie von der Kombination aus Oktopus, Maronen und Pilzen halten sollen. Während Sarah sagt, dass es zu „99,9 Prozent“ ihren Vorstellungen entsprochen hat, kann Mustafa gar nichts mit dem Hauptgang anfangen: „Zum Schluss war es halt wie Gummi.“

Und auch Jörg ist nicht sonderlich angetan von Gang Nummer zwei. Sein Kritikpunkt: Das Kartoffelpüree. „Ich konnte es nicht zu dem Oktopus einordnen. Irgendwie passte das beides nicht miteinander zusammen“, sagt der gebürtige Düsseldorfer. Vor lauter Aufregung vergeht auch Gastgeberin Linda der Appetit und sie lässt ihr Kartoffelpüree auf dem Teller liegen.

„Das perfekte Dinner“: ++ Achtung, Spoiler! ++

Letztendlich bekommt Linda für ihren Abend 31 Punkte. Und der Sieger der Woche heißt… Jörg! Mit 36 Punkten sichert er sich den Titel. Die ganze Folge kannst du um 19 Uhr bei Vox sehen oder ab sofort in der Mediathek von RTL+.

