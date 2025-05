Coca Cola lässt die Hosen für RTL runter – es geht ums Geld

Produkte von Coca Cola sind aus den Geschäften und Restaurants kaum noch wegzudenken. Egal ob Cola, Fanta, Sprite, Mezzo-Mix oder Fuze Eistee – die Getränke sind nahezu jedem bekannt.

Was viele aber nicht kennen, sind die Gehälter der Mitarbeiter. Das hat sich jetzt allerdings geändert, denn für die neue RTL-Show „Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking“ hat Coca-Cola die Hosen heruntergelassen.

Coca-Cola lässt für RTL die Hosen runter

In der RTL-Show geht Moderator Steffen Hallaschka der Frage nach, was Mitarbeiter bei Aldi, Rossmann und Co. verdienen. Dafür wird das Gehalt verschiedenen Angestellter ermittelt – auch mit den Coca Cola Angestellten im Produktionsstandort Karlsruhe.

Sein Kollege Stefan Uhl verschafft sich dort einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen in der Frühschicht. Auch über die Gehälter wird offen geredet. Doch wie viel Geld verdienen die Coca Cola Mitarbeiter und wie zufrieden sind sie mit ihrem Gehalt?

So viel verdienen die Mitarbeiter beim Getränke-Riesen

Drei Mitarbeiter schreiben in der RTL-Show ihre Gehälter auf ein Täfelchen und präsentieren sich diese im Anschluss. So verdient Mechatroniker Nico Filler, der für die Gerätewartung zuständig ist, 5.879 Euro brutto im Monat. Er kommt zu dem Entschluss: „Damit lässt sich arbeiten – und leben.“

Auch die Produktionsmitarbeiterin Miriam Stumpp, welche zuvor in einer Nudelfrabrik tätig war, wirkt zufrieden. „Wir verdienen hier ein Geld, davon kann man sich einiges leisten“, sagt sie. Ihr Gehalt habe sich nach dem Wechsel zu Coca Cola fast verdoppelt. Dort kommt sie jetzt, mit allen Zuschlägen, auf ein monatliches Gehalt von 5.126 Euro brutto. Doch wie sieht es eigentlich bei einem Schichtleiter aus?

Coca Cola: So viel verdient ein Schichtleiter

Schichtleiter John Lehanka verdient im Produktionsstandort Karlsruhe ein monatliches Gehalt von 8.459 Euro brutto. „Ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen“, sagt er selbst zu seinem Lohn.

Doch auch wenn die Mitarbeiter selbst mit den Gehältern zufrieden sind, gibt es Dinge, die anderen wohl weniger passen. „Wir werden insgesamt vier Standorte schließen“, erklärte Personalchefin Kathrin Flohr der Lebensmittelzeitung zu den Plänen für 2025. Entsprechend müssen sich zahlreiche Mitarbeiter von ihrem gewohnten Job bei Coca Cola verabschieden. Das dürfte ihnen trotz einer möglichen Abfindung nicht allzu leicht fallen.