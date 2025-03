Aldi, Lidl & Co: Coca-Cola verändert Flasche – Kunden müssen sich plötzlich umstellen

Ob bei der Arbeit, in Restaurants oder zu Hause: die Flaschen des Getränke-Giganten Coca-Cola sieht man überall. Auch bei Aldi, Lidl und Co. sind sie in jeglichen Größen und Geschmacksrichtungen erhältlich.

Jetzt müssen sich Fans der Softdrinks allerdings auf eine Neuerung gefasst machen: Coca-Cola bringt eine neue Flasche auf den Markt. Bei so viel Auswahl dürfte so manchem Kunden der Kopf schwirren…

Aldi, Lidl & Co.: Coca-Cola bringt Neuerung raus

Coca-Cola bietet Getränke ab April in einer neuen 0,85 Liter PET-Flasche an. Kunden von Aldi, Lidl und Co. könnten sie dann mit etwas Glück schon in den Geschäften entdecken. Dass es zu der Neuerung von Coca-Cola kommt, hat einen bestimmten Grund.

„Wir schaffen damit ein Angebot insbesondere für kleinere Haushalte, deren Zahl in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Ebenso für Menschen, die sich gelegentlich auch ein zweites Glas unserer Getränke gönnen möchten“, erklärt Arne Koslowski, Vice President Commercial Development bei Coca-Cola Europacific Partners Deutschland.

Coca-Cola-Neuerung: Das müssen Kunden wissen

Die 0,85 Liter PET-Flasche stellt nach 17 Jahren die erste neue Verpackung von Coca-Cola in Deutschland im Segment der großen PET-Einwegpfandflaschen mit einem Volumen von mehr als 0,5 Litern dar. Für Kunden stellt sich jetzt die Frage, bei welcher Füllmenge sie zugreifen: 0,5 Liter, 0,75 Liter, 0,85 Liter, 1 Liter, 1,25 Liter, 1,5 Liter und 2 Liter – das dürfte für den ein oder anderen Kunden womöglich schon ZU viel Auswahl sein.

Erhältlich sind die 0,85-Liter-Flaschen ab April dann für Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite und Mezzo Mix. Details zu den Preisen stehen ebenfalls fest: „Unsere unverbindliche Preisempfehlung für den Handel liegt deutlich unter der für die 1 Liter PET-Einwegflasche“, sagt Arne Koslowski. Wie teuer die Flaschen genau sein werden, bleibt allerdings abzuwarten.