„Das perfekte Dinner“: Zwischenfall bei Vox-Dreharbeiten – „Ich bin Ersthelfer“

Dinner-Kochkünste in Köln! Für das Team von „Das perfekte Dinner“ geht es diese Woche in die Domstadt nach NRW. Dort steht am Donnerstag (2. Februar) Mustafa am Herd. Der 38-Jährige mit türkischen Wurzeln will seine Gäste mit einem typischen türkischen Dinner verwöhnen.

Doch schon beim Essen der Vorspeise kommt es bei „Das perfekte Dinner“ zu einem kleinen Zwischenfall.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Team macht Gastgeber nervös

„Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen. Das erste Mal vor der Kamera kochen – und das ganz alleine. Ist schon ne Herausforderung für mich“, verrät Mustafa dem Vox-Team noch vor dem Start der Zubereitung. Denn für den Ersatzteilverkäufer in der Baumaschinenbranche ist ganz klar: „Ich kann nicht verlieren.“

Und dafür will der Kölner alles geben: „Ein perfektes Dinner ist in meinen Augen, dass alles perfekt sein muss. Das Essen, der Service – also alles.“

Und das ist Mustafas Menü:

Vorspeise: Aci ezme / Havuc meze / Kisir 2.0

Hauptspeise: Beyti Kebab

Nachspeise: Künefe mit Maras Eis

Die anderen Vox-Kandidaten ahnen bereits, dass etwas Türkisches auf den Tisch kommt. Jörg: „Wir erwarten türkische Spezialitäten.“ Ramona: „Scharfe türkische Spezialitäten.“ Mit scharf liegt Ramona gar nicht so weit weg. Schon die Vorspeise ist spicy.

„Das perfekte Dinner“: Zwischenfall beim Essen – „Bin Ersthelfer“

Als Ramona davon kostet, passiert es: Sie verschluckt sich. Am Tisch sind alle Augen auf die Blondine gerichtet. Bis Mustafa einwirft: „Keine Angst, ich bin Ersthelfer!“ Sein Können als Ersthelfer muss der Familienvater am Ende nicht mehr unter Beweis stellen, Ramona geht es schon wieder besser. Und das essen kann fortgesetzt werden.

Ob Mustafa als Hobbykoch bei „Das perfekte Dinner“ wohl gewinnt?

Kandidatin Sarah: „Was Gastgeberfreundlichkeit und Aufmerksamkeit angeht, da hat er das total erfüllt, das perfekte Dinner.“ Aber auch, was den Geschmack betrifft?

„Das perfekte Dinner“: ++ Achtung, Spoiler! ++

Nicht ganz. Am Ende springen 27 Punkte für Mustafa raus – damit liegt er aktuell noch auf dem letzten Platz. Die ganze Folge kannst du um 19 Uhr bei Vox sehen oder ab sofort in der Mediathek von RTL+.