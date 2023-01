„Das perfekte Dinner“ in Köln: DIESE Szene hätte Kandidatin Sarah gerne rausgeschnitten

Tag zwei in der wohl bekanntesten Stadt am Rhein. In Köln-Pulheim empfängt Kandidat Jörg seine Gäste, um ihnen „Das perfekte Dinner“ zu servieren. Der Schulleiter hat sich dafür einiges vorgenommen und ein aufwendiges Dinner mit schwierigen Rezepten für die Konkurrenz vorbereitet.

Noch bevor die anderen Kandidaten bei Jörg auf der Matte stehen, schätzen sie seine Chancen auf den Sieg gut ein. Ihrer Meinung nach ist der Lehrer so gut organisiert, dass es ihm gelingen könnte am Abend „Das perfekte Dinner“ zu zaubern. Als sie die Speisekarte sehen, bestätigt sich dieser Eindruck nochmal. Doch Kandidatin Sarah hat so ihre Schwierigkeiten, was eine ganz bestimmte Zutat angeht.

„Das perfekte Dinner“ in Köln: Sarah tut sich beim Dessert schwer

Nach und nach studieren die Kandidaten das Menü und beurteilen das, was sie am Abend erwarten wird. Zur Vorspeise serviert Jörg eine Kürbissuppe mit Kokosschaum, dazu eine frittierte Zucchiniblüte auf marinierten Kürbisstreifen. Das kommt bei den anderen schonmal gut an. Und auch die Hauptspeise kann punkten: Gefüllte Perlenhuhn-Brust auf einem Graupen-Risotto samt gebratenen Pilzen.

Sichtlich beeindruckt sprechen die Gäste anschließend über das große Finale: Das Dessert. Dabei schafft es eine ganz bestimmte Szene nicht in die TV-Ausstrahlung. Denn Sarah, die an Tag eins gekocht hat, tut sich schwer, eine der Zutaten auszusprechen. Dafür sorgt die Lehrerin für einen lustigen Moment, den die Produktion der Sendung aber ausschließlich auf Instagram mit den Zuschauern teilt.

„Das perfekte Dinner“: Kölnerin kriegt sich bei Versprecher nicht mehr ein

Als krönenden Abschluss wird der Koch seinen Gästen ein allerlei an Himbeeren mit Pistazien und Baisers servieren. Und genau diese letzte Zutat scheint Kandidatin einiges abzuverlangen. Zumindest, wenn es um die Aussprache des französischen Wortes geht. „Ich weiß es genau! Aber meinst du das kommt mir über die Lippen?“, lacht die 31-Jährige drauf los. Und auch Mustafa hat keinen blassen Schimmer, denn er hätte wohl nie Französisch in der Schule gehabt, wie er sagt. Und Sarah kann sich vor Lachen kaum noch halten: „Oh Gott, jetzt ist es vorbei.“ Zum Glück ging es dann mit vereinten Kräften (und dem Drehteam). Ein Moment, auf den Sarah wohl gerne verzichtet hätte. „Das wird natürlich auch so gezeigt, oder“, fragte die Lehrerin unsicher. Die Antwort von Vox: „Jap!“

Die Follower des Instagram-Accounts feiern die beiden Kölner für dieses witzige Ratespiel. Eine Zuschauerin kommentiert beispielsweise: „Geht es um Baiser? Ich möchte das jetzt unbedingt wissen! So sympathisch!“ Eine weitere Frau schreibt: „Die zwei sind mega sympathisch!“

Aussprache hin oder her: Die Gäste von Jörg sind begeistert von den Speisen, die der Kandidat ihnen serviert. Und so kommt es, dass der 62-Jährige stolze 36 Punkte von der Konkurrenz erhält.