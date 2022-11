„Das perfekte Dinner“: Intimer Einblick – ein Bild hätte die Gastgeberin besser abgehangen

In Amsterdam sind die Menschen alle ein wenig lockerer. Das zumindest sagt man gerne mal, wenn man über die niederländische Metropole spricht. Wie locker die Menschen in Amsterdam wirklich sind, das zeigte die Dienstags-Kandidatin vom „perfekten Dinner“.

Anita, so der Name der Hobbyköchin, die bei Vox für ihre Gäste „das perfekte Dinner“ zubereiten wollte, zeigte sich nämlich beim obligatorischen Kennenlern-Gang durch die Wohnung von ihrer ganz entspannten Seite.

„Das perfekte Dinner“ gewährt intime Einblicke

Doch erzählen wir die Geschichte von vorne. Aus Südafrika war die 38-Jährige vor drei Jahren nach Amsterdam gekommen. Der Grund für dem Umzug: die Liebe. Die diplomierte Tourismuskauffrau hatte ihren Mann, einen niederländischen Kapitän, nämlich bei der gemeinsamen Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff kennen und lieben gelernt.

Mittlerweile leben die beiden zusammen in Amsterdam und haben auch ein gemeinsames Kind. Wie Mann und Kind aussehen, das können die Zuschauer auf einem sehr intimen Foto sehen, das die Vox-Kamera in Anitas Haus abgefilmt hat. Darauf zu sehen: Anita mitsamt Mann und Kind im Bett. Sowohl ihr Mann und sie scheinen nackt, lediglich eine Decke verhüllt die intimsten Stellen.

Na, das sind ja mal tiefe Einblicke ins Privatleben der Gastgeberin. Doch kommen wir zurück zu dem, worum es wirklich geht – ums Kochen. Und das scheint die 38-Jährige ganz ordentlich zu beherrschen. So zeigten sich die Gäste von Anitas Rezept-Folge, es gab unter anderem Café-de-Paris-Schokoladenmousse und Mushroom-Cappuccino mit Trüffel-Öl, recht angetan. Für die Führung an Tag 2 reichte es allerdings nicht ganz. Mit 30 Punkten reihte sich Anita auf dem vorerst zweiten Platz ein.

Mehr Nachrichten:

Am Mittwoch geht es weiter in Amsterdam. Dann will der 55-jährige Thomas mit seinem Menü unter dem Motto „Farben machen glücklich“ überzeugen.