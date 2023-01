„Das perfekte Dinner“ in Münster: Fiese Lästereien! Das hat Gastgeber Jürgen nicht mitbekommen

Die Stimmung bei „Das perfekte Dinner“ in Münster ist angespannt. An Tag 4 herrscht bei Gastgeberin Inga ein betretenes Schweigen am Esstisch (Mehr dazu hier). Ganz schön unangenehm, wie die Kandidaten am nächsten Morgen zugeben.

Das Finale und die damit verbundene Bekanntgabe des Gewinners können die „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer also kaum noch erwarten. Am Freitagabend tischt Steuerberater Jürgen auf und gibt sich optimistisch, was die allgemeine Stimmung angeht. Dabei ahnt er nicht, was die Kameras hinter seinem Rücken einfangen.

Kippt die Stimmung bei „Das perfekte Dinner“ in Münster endgültig?

Die „Das perfekte Dinner“-Woche in Münster ist bereits mit einigen Problemen gestartet. Beim Wirtschaftsingenieur Edip kommt es zu einer Reihe an Patzern und sobald sich Inga zu ihren Gästen an den Tisch setzt, verstummt plötzlich die ganze Runde. Schnell wird klar: So richtig warm werden die Hobby-Köche nicht miteinander – zumindest nicht mit Inga.

„Wir haben uns auch alle – also die, die nicht kochen mussten – etwas komplett anderes vorgestellt“, gibt Jürgen nach dem Dinner der Sonderpädagogin zu. Lediglich 18 Punkte bekommt Inga von ihren Mitstreitern verliehen. Sorgen darüber, dass ihn dasselbe Schicksal ereilen könnte, macht sich Jürgen aber nicht. „Ich habe genug Alkohol“, scherzt der 54-Jährige, während er seine Crème brûlée und das Tiramisu zubereitet.

Das Lästern können die Kandidaten aus Münster aber offenbar einfach nicht sein lassen. Während Jürgen am Freitagabend in der offenen Wohnküche steht und sein Dessert anrichtet, wird wenige Meter weiter am Esstisch über den Hauptgang des Gastgebers (Involtini) hergezogen. „Also ich fand das Fleisch war ein bisschen trocken“, flüstert Fitnessstudioleiterin Lisa über den Tisch. Lehrerin Sina fügt hinzu: „Die Soße war mir zu flüssig.“ Und auch Edip kann sich einen kritischen Kommentar nicht verkneifen: „Ich fand das Fleisch auch zu trocken.“ Sina betont, dass Jürgen das Fleisch der Rouladen hätte anbraten müssen.

Der Koch ahnt von alldem jedoch nichts, da er gerade selbst von einem Vox-Kamerateam in der Küche begleitet wird. Die fiesen Sticheleien hinter seinem Rücken wird er also erst bei der TV-Ausstrahlung am Freitag mitbekommen.