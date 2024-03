„Das perfekte Dinner“ auf Mallorca: Bitteres Urteil! Menü wird zur absoluten Enttäuschung

Es ist heiß an diesem Finaltag auf Mallorca bei „Das perfekte Dinner„. Am Freitagabend (1. März 2024) bittet Gastgeberin Elisa zu Tisch. Vorher gönnen sich die anderen Kandidaten einen sonnigen Tag auf dem Wasser.

Farina, die am Mittwoch ihre Gäste mit Garnelen-Curry und Kaiserschmarren verwöhnt hat, arbeitet nämlich bei einem Bootsverleih im Edelhafen Port Adriano. Sie lebt in El Toro im Westen der Baleareninsel, ebenso wie die Food-Bloggerin Elisa, die spontan eingesprungen ist.

„Das perfekte Dinner“ – Elisa springt spontan ein

Niederländer Frits, der eigentlich am Mittwoch hätte kochen sollen, hatte leider eine Not-OP. Zum Glück geht es ihm schon wieder besser und die Vox-Redaktion hat mit Elisa schnell Ersatz gefunden. Sie hatte allerdings nur zwei Tage Zeit zur Vorbereitung.

+++ „Das perfekte Dinner“- Notfall-OP – Bleibt auf Mallorca die Küche kalt? +++

Die Food-Bloggerin ernährt sich rein vegetarisch, auch Fisch kommt ihr nicht auf den Tisch. Sie will ihre Gäste mit folgendem Menü überzeugen,

Vorspeise: Gazpacho trifft Brot

Hauptspeise: Veggie Balls / Kartoffeln / Brokolini

Nachspeise: Schwarzwälder Kirsch mal anders

Die 37-jährige fühlt sich gut auf das perfekte Dinner vorbereitet, vielleicht hat sie bei den anderen auch einen Welpenbonus, hofft sie. Ob sie sich da nicht täuscht, schließlich weckt ihr professioneller Blog hohe Erwartungen. Die Gäste fühlen sich an das Menü von Julia am Dienstag erinnert. Auch dort gab es Gazpacho und Frikadellen. Das kann Elisa nicht wissen, sie war an dem Abend noch nicht dabei.

Enttäuschung beim Blick auf die Speisekarte: „Klingt nicht spannend“

Immobilienmaklerin Angie gibt sich wenig beeindruckt beim Anblick der Speisefolge: „Das macht jetzt noch kein ‚Wow‘ und klingt auch nicht spannend“. Giorgio ist ohnehin mit vegetarischer Kost nicht zu begeistern. Klingt nach einer harten Aufgabe für Elisa.

Das Vorspeise sieht hervorragend aus und kommt prima an, nur die Veggie-Frikadellen aus Kidneybohnen und Haferflocken beim Hauptgang hätten etwas knuspriger sein können. Vielleicht hat Elisa einfach etwas tief gestapelt. Das Rennen um den Sieg bei „Das perfekte Dinner“ auf Mallorca bleibt spannend.