„Das perfekte Dinner“-Kandidat im Krankenhaus – Bleibt auf Mallorca die Küche kalt?

Eine tragische Nachricht erreicht die Teilnehmer von „Das perfekte Dinner“ auf Mallorca an Tag drei. Der sympathische Niederländer Frits ist über Nacht krank geworden. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das schlägt allen Kandidaten in der Spezialausgabe auf der Sonneninsel auf den Magen. Dazu kommt ein riesiges Problem: Frits wäre am Mittwoch (28. Februar 2024) als Gastgeber an der Reihe gewesen. Wo findet sich auf den Sonneninsel Mallorca so schnell ein Ersatz für einen ambitionierten Hobbykoch?

Rettung in letzter Minute: Farina springt in die Bresche

Zum Glück gibt es eine Lösung. Kandidatin Farina erklärt sich bereit, alle Pläne umzustoßen und spontan einzuspringen. Eigentlich wäre sie erst am Freitag mit ihrem perfekten Dinner dran gewesen. So muss die Leiterin eines Bootsverleihs unverhofft früh an den Herd. Die 43-Jährige ist im Westerwald aufgewachsen und wohnt seit 2019 auf der Baleareninsel. „Ich habe es mir einfach gemacht. Ich koche das, was ich gerne esse.“ Ihr Menü folgt dem Motto „Es kommt mir gar nicht spanisch vor“:

Vorspeise: Ensalada mediterránea

Hauptspeise: Bol asiático

Nachspeise: „Schmarrn“ de emperador

Übersetzt heißt das: Rucola-Salat mit Granatapfel-Dressing mit Schinken, gratiniertem Ziegenkäse und Avocado-Dip. Es folgt ein Rotes Erdnuss-Curry mit Garnelen und als Nachtisch ein Kaiserschmarrn. Farina backt ihr eigenes Brot, den. „Wir als Deutsche sind brotverliebt und es ist es sehr schwer, auf Mallorca gutes Brot zu bekommen.“

„Das perfekte Dinner“: Food-Bloggerin rettet die Woche

Für Freitag ist auch schon Ersatz gefunden. Die 37-jährige Elisa stürzt sich in das Abenteuer „Das perfekte Dinner“ und wird mit nur zwei Tagen Vorbereitung in de Koch-Wettstreit eingreifen. Mutig! Aber als erfahrene Food-Bloggerin hat sie vielleicht einen Vorteil. Sie ist die einzige Vegetarierin in der Runde, aber sie gibt sich auch mit Beilagen zufrieden.

Elisa hat ebenfalls eine Meinung zum Thema Brot auf Mallorca. „Ich hasse es! Überall gibt es nur dieses Weißbrot, und es schmeckt halt alles wie Furz. Ich kann es nicht mehr sehen.“